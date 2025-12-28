Zimbabwe - Afrique du Sud : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entame une nouvelle phase décisive, ce lundi. La compétition continentale aborde, en effet, sa troisième journée qui va sceller le sort de plusieurs nations. C’est le cas notamment du Zimbabwe qui est condamné à la victoire contre l’Afrique du Sud afin de retrouver les huitièmes de finale. Ce qui s’annonce très compliqué face aux Bafana Bafana qui ne sont pas encore sortis d’affaire non plus.

Le Zimbabwe au bord de l’élimination

La situation du Zimbabwe (4e, 1 pt) est très délicate avant cette dernière journée de la phase de poules. L’équipe dirigée par Mario Marinica n’a plus de calcul à faire la victoire est indispensable. À égalité de points avec l’Angola (3e, 1 pt), les Warriors doivent impérativement battre l’Afrique du Sud tout en espérant un résultat défavorable de leur concurrent direct. Si les deux équipes à un point venaient à s’imposer, la qualification se jouerait alors à la différence de buts, actuellement identique et négative. L’espoir zimbabwéen repose néanmoins sur une attaque capable de se montrer efficace, comme en témoignent les buts inscrits lors des deux premières sorties par Knowledge Musona et Prince Dube.

L’Afrique du Sud en position de force

Grâce à son succès inaugural face à l’Angola (2-1), l’Afrique du Sud (2e, 3 pts) a déjà engrangé trois points et aborde ce rendez-vous avec une marge de manœuvre appréciable. De son côté, l’Égypte (1er, 6 pts), victorieuse des Bafana Bafana lors de la précédente rencontre (1-0), a déjà validé sa place parmi les deux premiers du groupe. Dans ce contexte, une simple contre-performance évitée suffirait aux Sud-Africains pour rester dans la course. Pour l’Afrique du Sud, un match nul pourrait être suffisant, à condition d’un faux pas angolais, afin de décrocher un billet pour les huitièmes de finale.

Le pays hôte de la Coupe du monde 2010 conserve toutefois une ambition plus élevée. En cas de victoire combinée à une défaite égyptienne, l’Afrique du Sud pourrait encore s’emparer de la première place, à condition d’effacer un retard de deux unités à la différence de buts. Dans cette quête, les hommes d’Hugo Broos s’appuient sur leurs principales forces offensives, à commencer par Lyle Foster, attaquant de Burnley, déjà décisif lors du premier match, et Oswin Appollis, pensionnaire d’Orlando Pirates.

Sur quelle chaine suivre le match Zimbabwe - Afrique du Sud

La rencontre entre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud sera à suivre ce lundi 29 décembre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Zimbabwe - Afrique du Sud

Le match entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud se tient ce lundi 29 décembre à partir de 17h00, heure française, au Stade de Marrakech.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Zimbabwe

Du côté du Zimbabwe, le staff technique mise avant tout sur l’impact et la lecture du jeu de Marvelous Nakamba au milieu de terrain afin de freiner les projections adverses et d’apporter un équilibre indispensable. Plus haut, Prince Dube, auteur de prestations encourageantes depuis le début de la compétition, apparaît comme l’un des principaux atouts offensifs des Guerriers pour faire la différence. Un doute subsiste néanmoins dans le secteur défensif, où la participation du jeune Hadebe demeure incertaine après une alerte physique survenue en fin de semaine.

Infos sur l'équipe de l'Afrique du Sud

En face, l’Afrique du Sud se présente dans de meilleures dispositions sur le plan médical, aucun forfait majeur n’étant à signaler. Le sélectionneur Hugo Broos devra toutefois composer avec la vigilance disciplinaire d’Aubrey Modiba et de Siphephelo Sithole, tous deux exposés à une suspension au prochain avertissement. Sur le plan offensif, les Bafana Bafana s’articuleront autour de Lyle Foster à la pointe de l’attaque, épaulé par la créativité et la qualité de distribution du tandem Teboho Mokoena et Oswin Appollis, appelé à dynamiser le jeu sud-africain.

La forme des deux équipes

