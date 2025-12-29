Pronostic Zimbabwe vs Afrique du Sud 29/12/2025 : Les Bafana prêts à rebondir pour la qualification

Après un revers face à l'Égypte, l'Afrique du Sud d'Hugo Broos doit reprendre sa marche en avant. Face à des Warriors du Zimbabwe accrocheurs mais limités, la force de frappe des Sud-Africains devrait faire la différence.

Pronostic Zimbabwe vs Afrique du Sud : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Zimbabwe vs Afrique du Sud

Victoire de l'Afrique du Sud : cote de 1,70 sur Winamax

Plus de 1,5 but pour l'Afrique du Sud : cote de 2,00 sur Winamax

Lyle Foster buteur (à n'importe quel moment) : cote de 2,80 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Zimbabwe 0-2 Afrique du Sud

Pronostic des buteurs : Afrique du Sud - Lyle Foster, Evidence Makgopa

Le Zimbabwe sort d'une année 2025 particulièrement laborieuse, avec une seule petite victoire au compteur (face au Qatar le mois dernier). Si les hommes de Mario Marinica ont réussi à arracher des nuls contre les Sud-Africains en octobre et face à l'Angola récemment, leur bilan de six défaites en onze matchs reste inquiétant.

À l'inverse, l'Afrique du Sud arrive avec des certitudes. La défaite contre l'Égypte lors de la deuxième journée du Groupe B a mis fin à une série d'invincibilité impressionnante de 27 matchs. Sous la houlette de Hugo Broos, les Bafana Bafana ont retrouvé leur superbe et n'ont plus perdu contre leur voisin zimbabwéen depuis 2013.

Les effectifs probables pour Zimbabwe vs Afrique du Sud

Composition attendue du Zimbabwe : Arubi – Lunga, Galloway, Takwara, Jalai – Nakamba, Fabisch, Antonio, Musona – Dube, Bonne.

Composition attendue d’Afrique du Sud : Williams – Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena, Nkota – Mbule, Appollis, Foster.

Retour des Bafana aux affaires

Historiquement, les confrontations tournent à l'avantage des Sud-Africains (5 victoires contre 2). Pour le Zimbabwe, l'absence sur blessure du taillier de la défense, Teenage Hadebe, est un coup dur. Sans son leader derrière, l'arrière-garde des Warriors risque de souffrir à Marrakech. Pour l'Afrique du Sud, l'équation est simple : une victoire et la qualification pour les huitièmes sont en poche.

Pronostic 1 Zimbabwe vs Afrique du Sud : Victoire de l'Afrique du Sud (1,70) sur Winamax

L'Afrique du Sud riposte

Frustrés par leur manque de réussite face aux Pharaons, les coéquipiers de Ronwen Williams vont vouloir rectifier le tir. Si le système Broos privilégie l'efficacité, l'Afrique du Sud a prouvé cette année qu'elle savait se montrer prolifique. Face à un bloc zimbabwéen qui finit souvent par craquer, parier sur au moins deux buts des Bafana semble une option solide.

Pronostic 2 Zimbabwe vs Afrique du Sud : Plus de 1,5 but pour l'Afrique du Sud (2,00) sur Winamax

Qualité de Premier League

C'est la star de l'effectif. L'attaquant de Burnley (Premier League) est l'atout numéro un de l'attaque sud-africaine. Déjà buteur et passeur contre l'Angola, Foster n'est plus qu'à une unité de la barre symbolique des 10 buts en sélection. Dans un match à forte tension, son expérience du très haut niveau européen sera déterminante pour faire sauter le verrou adverse.

Pronostic 3 Zimbabwe vs Afrique du Sud : Lyle Foster buteur (2,80) sur Winamax

