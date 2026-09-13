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Zidane vole la vedette à Madrid : « J'attendais ce moment »

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Zidane et les stars du Real Madrid réunis dans une même scène

Le Français Zinédine Zidane a attiré tous les regards lors du premier Grand Prix de Formule 1 organisé dans la capitale espagnole, Madrid, après être apparu extrêmement heureux sur le circuit, quelques jours seulement avant sa première apparition en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France.

Zidane a déclaré qu'il avait hâte de découvrir le circuit, expliquant : « Je suis très heureux. J'avais hâte de voir le circuit, et je l'ai vu hier. Bien qu'il soit très technique, il est formidable pour moi en tant que fan de Formule 1. C'est magnifique d'assister à un Grand Prix ici », en référence à son attachement à la capitale espagnole où il réside.

Zidane occupe le poste d'ambassadeur de l'écurie Alpine depuis 2023, et il a tenu à adresser un message à Pierre Gasly après sa deuxième place au Grand Prix de Monza la semaine dernière, déclarant : « Je lui ai envoyé un message rapide, et j'étais heureux pour lui. Je sais qu'atteindre la première place est extrêmement difficile, et lorsque tu y parviens, tu dois ressentir de la fierté et de la joie. »

Une importante délégation du Real Madrid

La zone des stands a connu une présence remarquée d'un grand nombre de stars du Real Madrid, l'équipe ayant disputé samedi soir une rencontre face au Rayo Vallecano en Liga, qui s'est soldée par une victoire 4-1.

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Vinicius Junior, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté et Aurélien Tchouaméni figuraient parmi les principaux joueurs du Real Madrid présents sur le circuit, certains d'entre eux ayant également visité la zone des stands de l'écurie Ferrari.

Kylian Mbappé était absent de cette délégation, tandis que la course a également vu la présence de plusieurs légendes du Real Madrid, parmi lesquelles Roberto Carlos, Luís Figo, Sergio Ramos et Dani Carvajal.

L'Espagnol Rafael Nadal a lui aussi assisté à la course, qui a vu la victoire de Kimi Antonelli à la première place, décrochant son huitième succès cette saison avec Mercedes, tandis que Max Verstappen et Lando Norris ont complété le podium.

La participation espagnole sur le circuit n'a pas été des plus réussies, Fernando Alonso ayant terminé la course à la dix-septième place, tandis que Carlos Sainz s'est classé deuxième.

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