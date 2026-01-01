Zidane trahi par un ancien coéquipier

Nombreux sont ceux, profondément attachés au Santiago Bernabéu, qui ont pris parti pour CR7 dans le débat interminable du GOAT (meilleur joueur de tous les temps), mais Raúl concède volontiers qu'il préfère la magie argentine à la passion portugaise.

Messi contre Ronaldo : le débat du GOAT fait toujours rage.

Messi a longtemps été une véritable épine dans le pied du Real, livrant souvent des duels épiques à son éternel rival, Ronaldo. Pendant deux décennies, et 13 Ballons d'Or à eux deux, ces deux superstars du sport ont repoussé les limites de l'excellence individuelle à des sommets jamais atteints.

Tous deux sont toujours au sommet de leur forme début 2026. Messi a signé un contrat avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, qui le maintiendra aux États-Unis jusqu'en 2028. Ronaldo, quant à lui, a signé un contrat de deux ans avec Al-Nassr, club de Saudi Pro League, qui le prolongera au-delà de ses 42 ans.

Pourquoi Raul préfère Messi à Ronaldo, Zidane et R9 ?

On continue de suggérer que Messi et Ronaldo pourraient évoluer ensemble avant de raccrocher définitivement leurs crampons, aucun des deux ne semblant prêt à prendre sa retraite.

Raul fait partie de ceux qui aimeraient voir cette association se concrétiser, mais il n'est pas convaincu que cela arrivera un jour. Messi et Ronaldo semblent destinés à rester séparés, ce qui alimentera toujours le débat sur qui est le meilleur.

L'ancien international espagnol Raul, auteur de 323 buts en 714 matchs pour le Real Madrid, a joué aux côtés de plusieurs légendes du football espagnol durant son passage dans la capitale espagnole. Il place cependant Messi au-dessus de tous.

Comme le rapporte Mundo Deportivo, il a déclaré à EDYYN : « J’ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme Zidane, Cristiano, Ronaldo, Figo… mais je pense que Messi est le meilleur, il est unique. Il rend tout facile, même ce qui paraît impossible, comme s’il jouait avec ses copains dans la rue. »