Zidane se réjouit du retour de Benzema

Le coach du Real, Zinédine Zidane, est ravi de pouvoir compter sur son avant-centre Karim Benzema, dimanche lors du choc contre l’Atlético.

Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Au bout de presque d’un mois d’indisponibilité, Karim Benzema effectuera dimanche son retour à la compétition. L’ancien lyonnais n’est plus en délicatesse avec ses adducteurs et il va pouvoir tenir sa place à l’occasion du choc décisif contre l’Atlético Madrid au sommet de la Liga. Une rencontre qui pourrait même décider de la course au titre.

Naturellement, cette nouvelle ravit tout le monde et en particulier le coach de l’équipe, Zinédine Zidane. Le technicien français mesure mieux que quiconque le poids de KB9 et son influence sur l’équipe.

« Benzema, un joueur que tout le monde admire »

En conférence de presse ce samedi, l’entraineur merengue a étalé tout le bien qu’il pensait de son compatriote : « On sait l’importance qu’a Karim avec nous, et pas simplement pour marquer des buts. C’est un joueur que tout le monde admire. C’est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain. C’est un joueur qui aime le jeu. Il est spécial. »

Ces propos laudateurs interviennent quelques heures après que Benzema ait lui-même loué Zidane dans un entretien à El Pais, affirmant que ce dernier a toujours été à ses côtés lors des périodes les plus difficiles. « C’est un grand frère pour moi. En dehors du terrain, il est toujours là pour me conseiller », a-t-il confié. Pour rappel, les deux hommes travaillent ensemble depuis cinq ans.

Cette saison, et même s’il a manqué plusieurs matches sur blessure, Benzema a été décisif 22 fois avec les Merengue (17 buts et 5 passes). Il pèse presque le tiers des buts de sa formation. Et dimanche, il aura à cœur de briller face aux Matelassiers.