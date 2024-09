Zidane se lâche : "Mon but le plus beau, le plus important, c'est…"

Désormais coach de football, Zinédine Zidane dévoile son plus beau but quand il était encore en activité en tant que footballeur professionnel.

Il y a dix-huit (18) ans, notamment le 10 juillet 2006, que Zinédine Zidane mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Milieu offensif de renommée, le champion du monde 1998 avait fait vivre le beau jeu aux amoureux du cuir rond, qui n’hésitaient à se déplacer uniquement pour voir Zizou jouer.

Zizou, une belle carrière soldée par le coaching

Pendant plus d’une décennie, Zinédine Zidane a émerveillé l’Europe avec son beau jeu. Formé à l’AS Cannes où il a fait ses débuts dans le monde professionnel dans les années 90, le natif de Marseille a débarqué à Bordeaux en 1992 avant de s’envoler pour l’Italie quatre ans plus tard quand il s’était engagé avec la Juventus Turin (1996). Avec la Vieille Dame, il fait cinq ans avant de poser ses valises au Real Madrid en 2001.

Getty

A la Maison Blanche, il y a passé cinq bonnes années en remportant plusieurs titres avec le club de la capitale espagnole, dont une Ligue des champions. Après avoir raccroché en 2006, le Français a pris le chemin d’entraîneur. Après plusieurs années en tant que dirigeant de l’équipe réserve du Real Madrid, il a pris l’équipe première de la Maison Blanche avec qui il a gagné trois Ligues des champions de suite (2016-2018) avant de jeter le tablier. Son deuxième passage (2019-2021) n’a pas été un succès. Désormais libre, le technicien français n’est pas encore prêt à prendre une équipe.

L'article continue ci-dessous

Zidane désigne son plus beau but de sa carrière

S’il a conquis l’Europe avec son talent irréprochable, Zinédine Zidane a fait également trembler les filets à plusieurs reprises. Mais tous ses buts marqués, un spécialement retient son attention et il le désigne comme la plus belle et la plus importante réalisation de toute sa carrière. Il s’agit en effet de son but (45e), qui a fait gagner la Ligue des champions en 2002 au Real Madrid contre le Bayer Leverkusen. L’unique Ligue des champions de la carrière de footballeur de Zizou.

Se confiant à El Chiringuito, le Ballon d’Or 1998 a indiqué que cette reprise de volée est le plus beau but de sa carrière. « Mon but le plus beau, le plus important, je pense que c'est celui contre Leverkusen (1-2, pour le Real Madrid, Ndlr. C'était le trophée qui me manquait et nous avions besoin de ce but pour l'emporter », a raconté le Français, qui admet que son choix n'est pas forcément "original".

Faut-il rappeler que Zidane était élu homme du match ce soir-là où le Real Madrid remportait sa neuvième Ligue des champions.