Zidane : "Rien n'a changé avec Pérez"

Zinedine Zidane s'est exprimé en conférence de presse avant le match face au Betis Séville et évoque la situation de son président.

Kroos, Modric et Hazard: "Toni ne sera pas avec nous demain, Luka va entrer dans l'équipe. Une mauvaise nouvelle, une bonne. Eden va entrer aussi."

L'arbitrage en Ligue des champions après la Super League ? Zidane n'est pas inquiet

Inquiétude sur l'arbitrage en Ligue des champions à cause de la Super League: "Non. Aucune. Nous allons nous préparer. Demain, nous aurons un match de championnat et ensuite nous aurons le temps pour la demi-finale. Ils ont dit beaucoup de choses à ce sujet, mais nous allons jouer notre demi-finale, nous avons le droit de jouer. L'arbitre, comme toujours, va travailler pour le bien du football. "

Sergio Ramos: "Je le vois et il est bien, très bien émotionnellement. Il a eu des problèmes, mais maintenant il va mieux. Il est sur le terrain, pas encore avec nous mais il lui reste quelques jours. Je suis content parce que nous voulons toujours l'avoir avec nous. Il manque un entraînement et c'est tout. Il reviendra."

Ferland Mendy: "Il ne sera pas avec nous demain. Il travaille jour après jour. J'espère qu'il sera avec nous mardi. Ce n'est pas beaucoup, c'est une question de jours."

Pour Zidane, rien n'a changé avec Florentino Perez

Son avenir: "C'est au jour le jour. Je m'inquiète de ce que nous allons faire maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois ou deux mois. Ensuite, nous verrons, nous parlerons de l'avenir. , ce que sera le club, ce qui va se passer. Maintenant, nous sommes concentrés sur le quotidien".

La situation avec le président Florentino Pérez après l'échec de la Super League : "On parle de temps en temps. Il vient aussi voir l'équipe, voir tout le monde. Rien n'a changé."

Groupe trop court avec les blessures : "Non. Nous n'avons pas un groupe court. Il est large et très bon, vraiment très bon. Nous avons eu des problèmes, bien sûr, blessés, le coronavirus ... C'est une saison étrange, mais on peut ne se plaint pas. "