Zidane réagit à la rumeur Salah avant le choc Real - Liverpool

L'entraineur du Real Madrid a été questionné à propos de la possible venue de la star égyptienne dans son club.

Zinedine Zidane a évoqué les rumeurs liant Mohamed Salah au Real Madrid avant leur opposition en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

Salah a fait les gros titres la semaine dernière après avoir admis qu'il serait prêt à jouer en Espagne dans un futur proche

L'attaquant des Reds est donc de nouveau pressenti pour rallier Santiago Bernabeu cet été, mais Zidane a refusé d'entrer dans le débat pour le joueur de 28 ans lorsqu'il a été interrogé à ce sujet au cours d'une conférence de presse d'avant-match. Quand on lui a demandé s'il aimerait entraîner Salah, le coach madrilène a déclaré aux journalistes: "Ce n'est pas mon joueur. J'ai 25 joueurs ici, en ce moment je suis entraîneur du Real Madrid et j'apprécie chaque jour du moment."

Salah avait d'abord alimenté les spéculations sur son avenir personnel lors d'une interview avec la publication espagnole AS en décembre dernier, suggérant fortement qu'il pourrait quitter Anfield pour la direction de la Liga. "Je pense que Madrid et Barcelone sont deux grands clubs. Qui sait ce qui se passera à l'avenir", a-t-il déclaré.

Salah a rejoint Liverpool pour un montant initial de 40 millions d'euros en provenance de l'AS Roma à l'été 2017. L'Egyptien a depuis marqué 120 buts en 193 matchs pour les Reds, les aidant ainsi à remporter la Premier League et la Ligue des champions.

Salah a encore de nombreuses années devant lui au plus haut niveau, et son contrat actuel à Anfield qui ne doit expirer qu'en 2023. Il se dit que Liverpool serait prêt à exiger plus de 100M€ pour se séparer du Pharaon. En attendant, les Merseysiders espèrent surtout que leur goleador puisse s'illustrer dans la capitale espagnole en marquant contre les Castillans.