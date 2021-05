Zidane rassurant sur Ramos avant le choc

Zinedine Zidane a salué l'état d'esprit de son équipe avant le match retour de demi-finale de Ligue des Champions mercredi soir à Chelsea.

Le Real Madrid cherche à atteindre sa cinquième finale de la Ligue des champions avec Zidane comme entraîneur, avec un duel finement équilibré à 1-1 avant le match retour à Stamford Bridge.

"Vous devez tirer votre chapeau à cette équipe", a-t-il déclaré mardi lors de sa conférence de presse d'avant-match. «Chaque fois qu'il y a des difficultés, ils répondent.

"Ils sont les meilleurs. Nous sommes là où nous voulons être et c'est mérité." IZizou estime que son équipe est dans la forme idéale pour atteindre la finale, et a encouragé ses joueurs à s'exprimer avec le ballon.

«Tout le monde ici est prêt», a-t-il déclaré. "Nous allons tout donner dans cette demi-finale de Ligue des champions, un match qui n'arrive pas tous les jours.

"Le onze ne change rien. Nous sommes certains que nous devrons souffrir. Ce qui compte pour moi, c'est ce que nous faisons avec le ballon."

Il est resté discret sur la question de savoir si Sergio Ramos serait apte à commencer le match. «Demain, vous verrez si [Ramos] joue», a-t-il déclaré.

«Je ne vais pas le dire. S'il est là, c'est parce qu'il va bien, et c'est la chose la plus importante pour nous, d'avoir notre chef et notre capitaine.

"Nous n'allons rien risquer, s'il est là, c'est parce qu'il peut jouer." Il a ajouté qu'Eden Hazard pourrait jouer un rôle décisif dans le choc, a fortiori face à son ancien club.

"C'est un bon moment pour [Eden] Hazard", a-t-il déclaré. Je suis sûr qu'il nous aidera. Il apportera sa qualité pour nous."