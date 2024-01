Zidane quitte officiellement le Real Madrid

Le Real Betis a recruté un talentueux défenseur central français au nom peu connu de Zidane.

Le plus jeune des quatre fils de Zinedine Zidane. Elyaz Zidane est le troisième à quitter les Blancos, bien qu'il l'ait fait plus tôt que ses frères.

Theo Fernandez joue toujours pour le Real Madrid Castilla, mais Elyaz a décidé de partir pour pouvoir grandir, car il n'avait pas assez d'opportunités dans l'équipe des moins de 19 ans du Real Madrid sous la direction d'Alvaro Arbeloa.

L'article continue ci-dessous

Elyaz est international français des moins de 18 ans et souhaite conserver sa place dans l'équipe, ce qui l'a amené à demander plus de temps de jeu. Il intégrera l'équipe des moins de 19 ans du Betis, dans l'optique d'intégrer l'équipe B. Son contrat court jusqu'en 2026, selon Marca.

On considère généralement qu'il est le plus talentueux de la progéniture Zidane, car il est le premier à essayer de se faire les dents en dehors du Real Madrid à un si jeune âge. Luca Zidane, gardien de but, joue actuellement à Eibar en Segunda.