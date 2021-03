Zidane promet que le Real Madrid "se battra jusqu'au bout" dans la course au titre

Le résultat de dimanche laisse les Merengue à cinq points du leader et leur entraîneur insiste sur le fait qu'ils se battront pour le titre.

Zinedine Zidane a juré que le Real Madrid "se battra jusqu'au bout" contre l'Atletico Madrid dans la course pour le titre après avoir arraché le point du match nul tardivement dans le choc contre les leaders de la Liga pour que la course au titre continuer d'exister. Karim Benzema a égalisé à la fin de la seconde période pour répondre à l'ouverture du score de Luis Suarez dans le premier acte, s'assurant le partage des points lors du derby au Wanda Metropolitano.

Le résultat laisse les Merengue avec cinq points de retard sur leurs rivaux madrilènes qui sont au sommet du classement depuis plusieurs semaines, bien que le Real Madrid compte un match de plus à son actif. Malgré tout, Zinedine Zidane dit que les champions en titre se battront pour défendre leur couronne jusqu'à la fin de la saison. "L'objectif est de continuer", a déclaré le Français lorsqu'on lui a demandé si le Real Madrid avait encore une chance pour le titre.

"Nous savons qu'il reste beaucoup de choses mais nous allons nous battre jusqu'à la fin. Tout peut toujours changer. Nous faisons bien les choses, nous pouvons nous améliorer. C'est ce que nous allons faire. Je suis très fier de tous mes joueurs. Nous sommes dans le même bateau et nous allons nous battre jusqu'au bout", a ajouté le technicien français des Merengue.

Zidane ne veut pas critiquer l'arbitrage

Le Real Madrid a peut-être eu la malchance de ne pas revenir au score plus tôt dans la partie après avoir cru obtenir un penalty suite à une main de Felipe, le défenseur de l'Atlético semblant toucher le ballon avec son avant-bras et son coude, mais cela n'a pas été le cas. Zinedine Zidane a cependant refusé de critiquer la décision de l'arbitre lors de sa conférence de presse d'après-match, déclarant: "Je ne plaisante pas avec l'arbitre, son travail est difficile".

"Il a pris cette décision de regarder l'action et de ne pas siffler, et nous le respectons. C'est tout. Nous savons que c'est compliqué. Nous ne pouvons pas entrer dans la polémique. Nous devons respecter cela. Cela ne changera pas", a conclu Zinedine Zidane. Le point tardif obtenu par le Real Madrid aggrave encore les problèmes de l'homologue de Zidane, Diego Simeone, qui a vu son équipe de l'Atlético signer une victoire lors de ses quatre derniers matchs de championnat.

Le rendement décroissant de l'Atlético Madrid a permis au Real Madrid et au FC Barcelone de se repositionner dans la course au titre, les deux mastodontes espagnols ayant comblé une grande partie de leur écart sur ce qui semblait, il y a quelques semaines, une marge définitive. Zinedine Zidane et ses hommes vont affronter Elche lors de la prochaine journée, tandis que l'Atlético affrontera l'Athletic Club, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.