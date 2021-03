Real Madrid, Benzema : "Nous méritions mieux"

Karim Benzema, l’attaquant du Real, pense que lui et ses coéquipiers auraient dû l’emporter face à l’Atlético ce dimanche.

Le Real Madrid a ramené un point de son déplacement chez l’Atlético Madrid, le leader de la Liga, ce dimanche au Wanda Metropolitano. Un nul cueilli sur le fil après que Karim Benzema ait répondu à un but de Luis Suarez. Les Merengue peuvent être heureux de ce dénouement vu qu’ils ont été menés pendant la majeure partie du match. Pourtant, ce n’est pas vraiment la satisfaction qui a prédominé dans leur esprit au coup de sifflet final.

Le héros madrilène du jour a par exemple indiqué qu’il y avait mieux à faire au vu de la prestation produite : « Je pense qu'aujourd'hui nous avons eu un bon match, un match très difficile. Ils avaient le ballon en première mi-temps et nous l’avions en seconde. Nous méritons plus qu'eux, mais c'est le football ».

« Il y avait pénalty pour nous »

L’attaquant français a ensuite ruminé les quelques occasions ratées, mais aussi la main non sifflée dans la surface adverse à la 43e minute : "Nous aurions pu marquer plus mais Oblak a réalisé de bons arrêts. Pour la main, je ne l’ai pas vue. L'arbitre a pris sa décision. Mais quand on regarde le ralenti, 90% du temps, il y a pénalty, mais cela n'a pas été donné."

Outre Benzema, Emilio Butragueno, l’un des principaux dirigeants du club, a aussi déploré la décision arbitrale, qu’il a jugée même cruciale. «Le VAR lui a dit d’aller avoir. Nous pensons que c'est un pénalty car le ballon touche la main. Prenez la décision que vous envisagez. Nous n'avons plus eu de chance sur ce coup ».

« La course pour le titre n’est pas encore terminée »

Zinédine Zidane, le coach de l’équipe, aurait aussi pu revenir sur ce fait de jeu important, mais il a préféré regarder de l’avant et se projeter déjà vers les échéances futures. "Nous sommes tous dans le même bateau - moi et mes joueurs et nous nous battrons jusqu'au bout pour remporter ce titre de champion", a-t-il déclaré.

Même son de cloche chez son attaquant vedette. « La course au titre est encore loin d'être terminée. Nous pouvons toujours nous battre pour cela et c’est ce que nous avons en tête », a assuré Benzema.

Avec le résultat du jour, l’écart entre les deux équipes restent de cinq points et les Rojiblancos comptent un match en moins. Le Barça est intercalé entre les deux, avec deux unités de plus que les Merengue.