Zidane prépare 4 surprises dans la liste de la France

Une semaine avant que le sélectionneur Zinédine Zidane ne dévoile sa première liste avec l'équipe de France, plusieurs noms ont émergé parmi les joueurs ayant reçu une pré-convocation, avec plus d'une surprise digne d'intérêt.

Au programme de l'équipe de France figurent 4 rencontres de Ligue des nations, face à la Turquie le 25 septembre, à la Belgique le 29 du même mois, à l'Italie le 2 octobre, puis de nouveau à la Belgique, mais sur le sol français cette fois, le 5 du même mois.

Il est difficile d'imaginer que Zidane bouleverse toutes les bases posées par son prédécesseur Didier Deschamps, mais les premiers noms qui commencent à apparaître dans sa liste préliminaire dessinent déjà certains contours de ses orientations.

Le site Foot Mercato a rapporté qu'Esteban Lepaul avait reçu sa première pré-convocation en équipe de France, après ses performances remarquées avec Rennes.

Lepaul, âgé de 26 ans, a été le meilleur buteur du championnat de France la saison dernière avec 21 buts, et il a entamé la saison actuelle au même niveau élevé, après avoir inscrit 3 buts en 3 matchs.

Esteban Lepaul n'a jamais disputé de compétitions européennes, puisqu'il vivra cette saison sa première expérience en Ligue Europa avec Rennes, mais ses performances en championnat de France ont logiquement attiré l'attention de Zidane.

Lepaul n'est pas le seul dans ce cas, puisque Pablo Pagis, qui manque lui aussi d'expérience au niveau européen, a reçu sa première pré-convocation en équipe de France, selon le journal L'Équipe.

L'ailier gauche, âgé de 23 ans, formé à l'académie de Rennes, a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en championnat de France la saison dernière avec Lorient.

Pagis a rejoint le Paris FC lors du mercato estival, où il a déjà réussi à s'imposer comme un joueur titulaire.

Il a délivré une passe décisive face à l'Olympique de Marseille lors de la dernière journée, au cours du match qui s'est soldé par une victoire du Paris FC sur le score de 3-2, confirmant ainsi l'intérêt particulier que Zidane accorde au championnat de France.

Au cours des dernières heures, il est apparu qu'Ismaïlo Ganiou avait lui aussi reçu une pré-convocation de Zidane, le défenseur de Lens étant devenu, en moins d'un an, l'un des joueurs de confiance du championnat de France, après avoir décidé ces derniers mois de ne pas poursuivre sa carrière avec la sélection du Burkina Faso, avec laquelle il a disputé un match international, afin de rejoindre les rangs de l'équipe de France des jeunes.

Malgré la concurrence féroce à son poste, notamment avec Jérémy Jacquet, qui poursuit sa progression remarquée avec Liverpool, le joueur, âgé de 21 ans, pourrait rapidement trouver sa place parmi les candidats sérieux, s'il parvient à confirmer son niveau lors de sa participation à la Ligue des champions.

Andy Diouf, qui affiche des performances impressionnantes depuis le début de la saison au poste d'ailier droit avec l'Inter Milan, a lui aussi reçu sa première pré-convocation en équipe première.

La question demeure désormais : l'un de ces joueurs parviendra-t-il à franchir l'étape de la pré-convocation et à décrocher une place dans la liste définitive ?

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