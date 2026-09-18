Zidane ouvre les dossiers épineux : Mbappé, Benzema, Ceuta et le Ballon d'Or sur la table

Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé les contours de son projet avec les Bleus lors de sa première conférence de presse, après avoir annoncé sa liste pour disputer 4 matches en Ligue des nations, évoquant Kylian Mbappé, Karim Benzema, Aurélien Tchouaméni et la polémique liée à Ceuta, ainsi que ses choix techniques et la nouvelle liste.

Zidane a affirmé que Kylian Mbappé sera le capitaine de l'équipe de France, soulignant sa capacité à évoluer aux trois postes offensifs.

Zidane a affirmé que Mbappé sera le capitaine de l'équipe de France, soulignant sa capacité à évoluer aux trois postes offensifs, avant d'ajouter : « Il est capable de jouer à ces trois postes, et je l'apprécie vraiment dans le rôle d'ailier gauche, par exemple. » Il a en revanche refusé d'entrer dans les débats sur le Ballon d'Or, insistant sur le fait que sa concentration était portée sur les quatre prochains matches.

Au sujet de Karim Benzema, Zidane a déclaré : « Je l'aime bien », faisant référence aux années passées ensemble au Real Madrid, mais il a précisé que l'attaquant français avait pris de l'âge et qu'il avait pour l'heure besoin de voir des joueurs plus jeunes, soulignant que cela n'enlevait rien à son parcours avec l'équipe de France ou en club.

Zidane a expliqué que la mise à l'écart de Tchouaméni était due à son état physique, après une absence de deux mois durant laquelle il n'a disputé que 180 minutes, dont un seul match comme titulaire, soulignant que son maintien au Real Madrid pour finaliser sa convalescence était « préférable pour lui » alors que la sélection doit disputer 4 matches sur une courte période.

Concernant la crise de Ceuta, Zidane a refusé de commenter la polémique, déclarant : « Je me concentre sur mon rôle de sélectionneur de l'équipe de France. J'ai des convictions et, comme n'importe qui, je suis un citoyen, mais je n'ai rien à dire », insistant sur le fait que sa concentration était portée sur sa mission avec la sélection.

Pas de changement radical au sein de la sélection

Le sélectionneur français a assuré qu'il n'opérerait pas de changement radical au sein de l'équipe laissée par Didier Deschamps, expliquant : « Pas besoin d'un changement radical, juste une équipe à gérer d'une manière différente », soulignant que la sélection avait affiché de bons niveaux jusqu'à présent, malgré certaines fluctuations.

Il a ajouté que le staff technique et les joueurs disposeraient de 15 jours ensemble, durant lesquels ils disputeront 4 matches espacés de 3 jours, ce qui rend indispensable la participation de tous les joueurs, tout en préservant l'équilibre qu'il a décrit comme un élément essentiel de ses idées.

Zidane a justifié son choix d'une liste de 23 joueurs, dont 20 joueurs de champ et 3 gardiens de but, expliquant qu'il ne souhaitait pas avoir de joueurs en tribunes et que la liste actuelle ne signifiait pas fermer la porte aux autres.

Da Cunha, Liboul et Jacquet : de nouveaux choix

Au sujet de Lucas Da Cunha et Maxence Lacroix, Zidane a estimé qu'ils méritaient d'être avec la sélection, indiquant que Da Cunha était un joueur intéressant doté d'une personnalité marquée, tandis qu'il a décrit Lacroix comme un très bon joueur, relevant son transfert dans un grand club et le fait qu'il possède un pied gauche.

Il a également évoqué Esteban Liboul, expliquant qu'il s'agissait d'un joueur aux caractéristiques différentes, notamment dans les espaces réduits, et qu'il souhaitait le voir de près après l'avoir suivi et analysé, soulignant sa capacité à marquer des buts.

Il a décrit Rayan Cherki comme un « véritable numéro 10 », se distinguant par sa capacité à dribbler et à jouer entre les lignes, tout en révélant que sa convocation, avec celle de Warren Zaïre-Emery, avait pour but de l'utiliser au milieu de terrain.

Zidane a fait l'éloge de Jérémy Jacquet, affirmant qu'il suivait le joueur depuis longtemps et qu'il avait été très séduit par ses caractéristiques, tandis qu'il a expliqué que les convocations d'Andy Diouf et d'Adrien Truffert étaient liées à leur capacité à jouer à leurs postes et à ce niveau avec la sélection.

La situation de Kanté, Gusto et Akliouche

Au sujet de N'Golo Kanté, Zidane a assuré que sa non-convocation était un choix technique, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas de minimiser la valeur du joueur, qu'il a qualifié d'« exceptionnel », mais il a relevé que Kanté avait 35 ans et qu'il était tenu de prendre ses décisions en fonction des besoins de l'équipe.

Il a également expliqué que l'absence de Malo Gusto et de Michael Akliouche ne signifiait pas qu'ils étaient sortis de ses plans, soulignant qu'il avait cette fois retenu seulement 20 joueurs et qu'il ne voulait pas laisser d'autres en tribunes, et que les deux joueurs restaient candidats pour la prochaine liste.

Zidane a évoqué Guillaume Restes, assurant que le choix du gardien de Toulouse était une décision réfléchie, indiquant que Fabien Barthez et lui partageaient la même vision quant aux caractéristiques du gardien de but.

Pas d'excès en attaque

Sur le plan tactique, Zidane a évoqué la possibilité d'aligner Mbappé, Dembélé et Michael Olise à leurs postes, en tirant profit de la capacité des joueurs à occuper plus d'un poste, mais il a déclaré, à propos de l'idée de jouer avec 4 attaquants : « Pas besoin d'exagérer. »

Il a également refusé de considérer l'apport défensif de Mbappé comme un problème, qualifiant le débat sur le sujet de « stérile », expliquant que, lorsque l'équipe perd le ballon, tous ses joueurs doivent fournir l'effort pour le récupérer.

Zidane a conclu ses propos en soulignant que le public français voulait voir sa sélection gagner et enchaîner les victoires, alors que l'équipe se prépare à entamer une nouvelle étape sous la conduite du sélectionneur français.