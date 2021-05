Zidane ou pas, le Real Madrid prolonge Modric

Le milieu de terrain croate Luka Modric a signé un nouvel accord d'un an au Real Madrid.

Luka Modric devait devenir un joueur libre à la fin du mois de juin, mais le Real Madrid a décidé de poursuivre l’aventure avec le Croate pour une saison de plus et un contrat poussé jusqu’à la fin de la campagne 2021-22.

Le joueur de 35 ans a passé les neuf dernières années de sa carrière dans la capitale espagnole et va maintenant atteindre une décennie de service pour le club.

"Le Real Madrid CF et Luka Modric ont accepté de prolonger le contrat du joueur, qui reste avec le club jusqu'au 30 juin 2022." peut-on lire dans le communiqué du club.

Modric a déménagé au Bernabeu en 2012 en provenance de Tottenham pour 30 millions de livres sterling, et a depuis accumulé 391 apparitions pour les Merengue dans toutes les compétitions.

L'international croate a également enregistré 28 buts et 16 passes décisives tout en remportant quatre titres en Ligue des champions, deux titres en Liga, une Copa del Rey et trois Coupes du monde des clubs de la FIFA.

L'article continue ci-dessous

Il a été suggéré que Modric se rapproche des dernières étapes de sa carrière après être entré dans la trentaine, mais il a insisté sur le fait que la retraite n'était pas encore sur son radar après la victoire du Real en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Atalanta en mars.

"J'ai 35 ans, mais je sens que je n'ai que 27 ans. Je me sens bien, avait-il déclaré à l’époque. Il ne faut pas regarder l’âge, tout dépend de la façon dont nous jouons sur le terrain, quel que soit l’âge. J’ai encore envie de plus, de continuer à jouer au plus haut niveau et je me sens bien."

Si Modric continue de jouer un rôle vital dans l'équipe de Zinedine Zidane la saison prochaine, il y a toutes les chances qu'il puisse obtenir un autre renouvellement de contrat, mais sinon, il aura certainement l’occasion de finir tranquillement sa carrière en MLS, lui qui était lié à DC United, ou en rentrant chez lui en Croatie pour boucler la boucle.