"Zidane n'a jamais quitté le Real Madrid", affirme Casemiro

Le milieu de terrain a fait l'éloge de l'entraîneur après son retour dans l'équipe au milieu d'une saison compliquée pour le Real Madrid.

Zidane a quitté le après avoir mené le club merengue à un troisième titre consécutif en Ligue des Champions la saison dernière. Il est toutefois revenu ce mois-ci.



Madrid s'est tourné vers Zidane après le limogeage de son entraîneur, Santiago Solari, qui n'est pas parvenu à qualifier l'équipe en quarts de finale de la après avoir été éliminé par l' Amsterdam en huitièmes de finale de la compétition (1-2 ; 1-4).



"Notre entraîneur est une icône du club. Pas seulement en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur", a déclaré le milieu de terrain madrilène Casemiro à Marca.



"Zidane a prouvé qu'il était plus qu'un entraîneur. Pour l'équipe, Zidane n'est jamais parti. Il a laissé sa façon de jouer. Il a sûrement souffert avec nous à ce moment-là et c'est pourquoi il est revenu. Zidane n'était pas parti."



Zidane a remporté son premier match avant la trêve internationale - une victoire 2-0 sur le au Santiago Bernabeu.



Madrid est troisième de la , à 12 points de ses rivaux et leader du Barça après 28 matches en .



Casemiro a ajouté: "Zidane n'est jamais parti et nous avons toujours eu une grande affection pour lui. Il transmet l'amour et est revenu normalement, étant le même Zizou, comme toujours.



"Il est l'une des clés pour remporter des titres et l'a déjà démontré ces dernières années. Avec lui, nous allons certainement nous battre pour des titres."



Alors que le titre de champion semble hors de portée pour cette saison, Madrid se préparerait déja pour un mercato gigantesque en vue de cet été.