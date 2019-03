Rumeur - Le Real Madrid prépare un mercato à 500 millions d'euros !

Après une saison en demi-teinte, le club merengue préparerait un mercato gargantuesque cet été.

Selon les médias espagnols et français dont nos confrères de l'Equipe, le préparerait un mercato monstrueux cet été. Le club ayant le plus de revenus au monde (751 M€ selon le cabinet Deloitte) ne devrait pas lésiner sur ses immenses moyens pour retrouver les sommets après une saison plus que mitigée.

Depuis 2014 et le dernier recrutement "galactique" du Real avec l'arrivée du Colombien James Rodriguez (80 M€), le club merengue n'a pas fait énormément de folies sur les marchés, faisant presque oublier sa réputation d'ogre du mercato. Cela devrait changer cet été selon différentes sources, alors que Thibaut Courtois invite Eden Hazard à le rejoindre dans la capitale espagnole.

Cette période d'accalmie madrilène a permis au club le plus riche et le plus titré du monde d'amasser un trésor considérable qu'il devrait exposer dès la fin de la saison à travers diverses offres pour plusieurs stars du ballon rond.

En effet, sur les six dernières saisons, la maison blanche a engrangé dans les 200 millions d'euros de bénéfices. Et la presse ibérique évoque un budget pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros pour recruter, avec les cessions de vedettes en fin de cycle comme le Gallois Gareth Bale ou le Ballon d'Or croate Luka Modric.

Comme le précise le journal L'Equipe qui en a fait sa Une ce jeudi, le Real pourra aussi compter sur des revenus issus du sponsoring, marketing, merchandising et de billetterie pour lancer son offensive estivale.