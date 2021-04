Zidane croise les doigts pour Hazard

L'entraineur du Real a laissé croire qu'il pourrait aligner sa star belge, mardi prochain lors du choc contre Liverpool en C1.

Le coach du Real Madrid, Zinedine Zidane, espère qu'Eden Hazard sera apte pour le choc de la Ligue des champions contre Liverpool mardi.

Hazard a connu une longue période d'indisponibilité pour cause de blessure et ce samedi il était absent lors du succès de son équipe contre Eibar en championnat (2-0). Pourtant, il avait repris l'entrainement collectif vendredi.

Zidane se projette désormais sur la compétition européenne, et il espère que l’international belge pourra être de la partie face aux Reds.

"J'espère que nous pourrons récupérer [Federico] Valverde et Hazard", a déclaré Zidane. "Nous verrons demain et après-demain. Aujourd'hui, ce n'était pas possible mais j'espère que mardi ils pourront être avec nous."

L'article continue ci-dessous

Zidane satisfait de son équipe

Le résultat du jour a ramené le Real à trois points du leader Atletico Madrid, qui a un match de plus à jouer, et Zidane estime que son équipe est dans une bonne période. "Nous avons très bien fait, en commençant le match très bien, a déclaré Zidane. Maintenant, nous devons nous reposer et bien nous préparer. On sait d’où on vient, on a beaucoup souffert cette saison et il est maintenant temps d’en profiter. Nous sommes dans un bon moment, car les résultats sont bons. Nous avons très bien défendu le but et nous jouons bien, pour nous, c’est important. »

Alors que Karim Benzema s'est de nouveau accaparé la lumière en marquant pour le septième match consécutif, Marco Asensio a également attiré l'attention en marquant pour le troisième rencontre de suite.

La star espagnole retrouve la forme après avoir s'être totalement remis de la blessure au genou qui a ruiné sa saison 2019-2020, et Zidane est heureux de son réveil. "Je suis content pour Marco, il est important pour un joueur de marquer des buts. C’est important car cela lui donne confiance et énergie. Pour lui, c'est important de marquer et je vois qu'il va bien. "