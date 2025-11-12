Zidane, la petite phrase qui fait jaser

L'ancien entraîneur du Real Madrid est sans club depuis 2021, mais avec le départ annoncé de Didier Deschamps de la sélection française après la Coupe du Monde 2026, les spéculations vont bon train. Les déclarations récentes de Zidane laissent penser que l'attente touche enfin à sa fin.

L'allusion de Zidane alimente les rumeurs de retour sur le banc

La légende française a relancé les discussions concernant son prochain poste d'entraîneur après avoir confirmé que son retour sur le banc est imminent. Interrogé une nouvelle fois sur ses intentions lors d'un événement caritatif à Toulon, le champion du monde 1998 a répondu brièvement mais avec force : « Ce sera bientôt. Très bientôt. »

Zidane n'a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en 2021, pour la deuxième fois, et cette absence n'a fait qu'attiser la curiosité, d'autant plus que de nombreux grands clubs ont changé d'entraîneur ces trois dernières années. Malgré de nombreuses offres, Zidane est resté patient, réfléchi et sélectif. Son silence ces dernières années a laissé penser qu'il allait se retirer définitivement. Cependant, sa dernière déclaration laisse entendre que ce moment est enfin arrivé.

Zidane s'exprime lors d'un événement à Toulon

Les propos de Zidane ont été tenus lors d'un gala de charité où il n'a pas pu jouer en raison d'une légère blessure à la cuisse. « On vieillit et, malheureusement, on se blesse de temps en temps. Je vais donc entraîner pendant un petit moment », a plaisanté Zidane, laissant à nouveau entendre son retour sur le banc de touche.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que Zidane évoque son avenir. Lors du festival sportif de Trente le mois dernier, il avait déjà fait part de son désir de diriger un jour l'équipe de France. « J'aimerais être sélectionneur de l'équipe de France un jour », avait-il déclaré. « Je reviendrai certainement entraîner. »

Ses déclarations semblent confirmer les rumeurs persistantes selon lesquelles Zidane attendait précisément que le poste de sélectionneur de l'équipe de France se libère. Deschamps, en poste depuis 2014, reste engagé jusqu'après la Coupe du Monde 2026, mais a déjà confirmé son départ à ce moment-là. Ce calendrier correspond parfaitement à l'approche patiente de Zidane.

Zidane a également évoqué les rumeurs concernant sa venue à la Juventus : « Moi à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Je garderai toujours cette équipe dans mon cœur car elle m'a beaucoup apporté. »