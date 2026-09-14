Zidane, figure centrale du scénario de fin de crise entre Mbappé et Dembélé

Le différend et les échanges de déclarations entre Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, et Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, ont récemment fait la une de la presse française.

Mbappé avait récemment déclaré, en évoquant le Ballon d'Or : « Dembélé a toujours été perçu comme un joueur talentueux. Moi, en revanche, j'ai toujours été considéré comme l'élu. J'ai atteint le sommet directement et à un jeune âge. Lui a connu un parcours différent, à cause des blessures, mais il a su bien compenser cela. »

Dembélé a répondu à Mbappé après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Brest, en déclarant : « J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été assis au fond de la classe et j'ai travaillé dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai travaillé. »

Il a ajouté : « Je n'ai jamais été l'élu, j'ai travaillé dur et j'ai été récompensé lors d'une année exceptionnelle avec Paris. Cette année, on verra (la situation au Ballon d'Or), je suis les choses sans pression. On verra. »

Selon la radio française « Monte Carlo », Mbappé et Dembélé tiendront une réunion directe pour apaiser les tensions sous la houlette de l'entraîneur Zinédine Zidane, lors du prochain rassemblement de l'équipe de France prévu à la fin du mois en cours.

Le journal français « L'Équipe » avait précédemment rapporté que Kylian Mbappé avait lui aussi été surpris par les déclarations d'Ousmane Dembélé, hier dimanche, mais qu'il n'a pas l'intention de répondre publiquement.

Le quotidien français a souligné que ce n'est pas la première fois qu'Ousmane Dembélé se montre contrarié par des déclarations faites par Kylian Mbappé.

Il a précisé que Dembélé avait déjà été agacé par certaines déclarations publiques faites par Mbappé à plusieurs reprises au cours des dernières années.

« L'Équipe » a rapporté que Dembélé, qui connaît Mbappé mieux que quiconque mais qui n'est pas naïf, a toujours choisi de garder le silence publiquement face aux déclarations de Kylian.



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