Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, s'est exprimé sur les principaux choix de sa première liste à la tête des Bleus, qui compte 23 joueurs, parmi lesquels plusieurs nouveaux visages, tels que Guillaume Restes, Jérémy Jacquet et Lucas Da Cunha.

Le technicien français a également décidé de rappeler certains joueurs absents de la sélection depuis plusieurs années, comme Adrien Truffert, dont l'unique apparition avec l'équipe première remonte à septembre 2022, aux côtés d'Eduardo Camavinga, qui avait manqué le Mondial 2026.

Cette première liste faisait l'objet d'une grande attention, mais Zidane a reconnu, lors de son intervention dans l'émission « Téléfoot », qu'il avait eu du mal à l'établir.

Le site Foot Mercato a rapporté les propos de Zidane, qui a déclaré : « C'est compliqué. Vous le savez bien, il y aura des heureux et il y aura des déçus. »

Il a insisté : « Mais j'assume la responsabilité de mes décisions, cela fait partie de mon travail. Ce n'est pas du tout confortable pour autant. C'est la raison pour laquelle je n'établis pas une liste de 23 ou 24 joueurs, car je ne veux pas avoir de joueurs dans les tribunes. Lorsque je prends mes décisions, je choisis des joueurs qui doivent être prêts. »

L'ancien entraîneur du Real Madrid a notamment évoqué sa décision de rappeler Andy Diouf, qu'il fera évoluer à un poste différent de celui qu'il occupe habituellement avec l'Inter Milan, en déclarant : « C'est un choix que j'assume, un choix fort, car il ne joue pas à ce poste avec son club. Mais nous allons travailler pour le placer dans les meilleures conditions. »

Il a ajouté : « Est-ce que je pense aux latéraux ? C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé, car nous avons toujours des problèmes de ce côté, même si nous avons toujours eu de bons joueurs. Mais aujourd'hui, ce problème s'est atténué. »

Au-delà de ce changement à un poste précis, le nouveau sélectionneur des Bleus veut imposer une identité claire dans la façon de jouer, affirmant : « Vous verrez. Il y aura des changements. Je veux une équipe qui joue au football, qui décide d'imposer son style et de prendre le match en main. Et lorsque nous n'avons pas le ballon, nous devons être équilibrés. Mais ce qui me motivera, c'est de faire en sorte que cette équipe propose un beau football. »

Zidane sait aussi que les attentes seront élevées durant la période où il dirigera la sélection, mais il a déjà assuré avoir fixé sa priorité, soulignant : « Je sais ce que les supporters veulent voir : continuer à regarder l'équipe de France gagner ses matches. Je suis un compétiteur, et je suis là pour gagner. C'est ce que je veux transmettre à mes joueurs. C'est mon seul objectif. J'ai 4 ans, et je ferai tout mon possible. »

Il a conclu : « Nous parlerons avec vous de l'Euro et de la Coupe du monde. Pour moi, tout commence lundi. Dès le début du rassemblement, je n'aurai qu'un seul objectif : gagner mon premier match en Turquie. »

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