Zidane de retour au Real Madrid ? La folle rumeur !

Zinedine Zidane est l'un des meilleurs coachs de l'histoire du Real Madrid. Et s'il revenait au bercail ?

Parmi les plus grands footballeurs de tous les temps, on n'attendait pas grand-chose de Zizou en tant que coach lorsqu'il a remplacé Rafa Benitez sur la sellette au Santiago Bernabeu au milieu d'une campagne difficile. À ce moment-là, il n'était considéré que comme une solution à court terme. Et pourtant, le Français a apporté avec lui un succès inimaginable.

Un premier mandat mythique

Le premier mandat de Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid s'est traduit par trois victoires consécutives en Ligue des Champions, un titre en Liga et plusieurs autres titres en deux saisons et demie. C'était un parcours historique.

Le deuxième mandat du Français n'a pas été aussi fructueux, avec seulement une victoire en Liga et une victoire en Supercopa de Espana. Les circonstances étaient cependant très différentes et Zidane a fait un travail aussi bon que n'importe qui d'autre.

Carlo Ancelotti a mené les Blancos à la victoire en Ligue des champions et en Liga la saison dernière, mais les Merengue ont semblé beaucoup plus fragiles cette fois-ci. Au Real Madrid, on s'attend à ce que les joueurs gagnent tous les matches, et il n'est donc pas surprenant que l'avenir de l'Italien soit remis en question. Dans le même temps, cela a également conduit à des rumeurs de retour de Zidane pour un troisième mandat.

Le sentiment initial était que Zidane attendait le poste de sélectionneur de l'équipe de France, qui devait être disponible après la Coupe du monde. Au lieu de cela, Didier Deschamps a prolongé son contrat.

Comme le rapporte The Athletic, une source a proposé qu'au-delà du poste en France, les rôles qui attireraient le plus Zidane seraient un troisième passage à la tête du Real Madrid dans de bonnes circonstances, sans oublier la Juventus et Marseille.

Ainsi, il semble que Zidane ne s'intéresse qu'aux clubs qu'il souhaite diriger et non au plus gros poste possible. Par le passé, il a été suggéré qu'il n'était pas intéressé par un transfert en Premier League. Un troisième passage sur le banc de Santiago Bernabéu serait-il envisageable ?