"Zidane a su remotiver toute l’équipe du Real"

Bodo Illgner, un ancien portier du Real, pense que le principal mérite de Zinédine Zidane est d’avoir redonné la soif de vaincre aux Merengue.

Après trois ans d’attente, le Real Madrid a retrouvé le sommet de l’Espagne. Les Merengue ont conquis le championnat alors que beaucoup leur prédisaient une fin de cycle il y a quelques mois. Zinédine Zidane est bien sûr l’architecte numéro un de ce triomphe et beaucoup d’anciens joueurs du club saluent depuis hier son énorme travail.

Bodo Illgner, champion d’Europe avec le Real en 1998, s’est exprimé pour Goal/SPOX pour dire à quel point il était impressionné par ce que le technicien français a accompli. "Zidane, bien sûr, a une énorme part dans le titre, a déclaré. Beaucoup de gens pensaient que l'équipe était devenue un peu trop vieille et, surtout, trop saturée, y compris moi. Mais il a relancé l'équipe et les a motivés, c'est pourquoi Lopetegui et Solari ont échoué avant et après lui. Je lui tire mon chapeau."

L'article continue ci-dessous

L’ancien portier estime aussi que ZZ a gagné en crédibilité avec cette consécration, et qui constitue également son 11e trophée dans la capitale espagnole : "Après le grand écart avec le Barça ces dernières années, gagner le championnat était très important. Pour le club et les fans, mais aussi pour Zidane lui-même, car il avait annoncé le titre comme son objectif principal avant la saison."

Plus d'équipes

Illgner a conclu en soulignant que le Real est l’équipe qui s’est montrée la plus forte mentalement durant cette saison espagnole. La manière dont ils ont géré la crise liée au Covid-19 et ses répercussions a fait toute la différence. "Le Real et le Barça ont connu de nombreux hauts et bas au cours de la saison et n'étaient pas réguliers. Mais Real méritait certainement le titre car ils étaient l'équipe la plus forte après la pause du Coronavirus, a relevé le champion du monde 1990. Et bien sûr, ils ont également profité du fait qu'ils avaient beaucoup plus de tranquillité en coulisses que Barcelone. ”