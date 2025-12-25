Zidane a "plus de chances de revenir en Bleu que Pogba", la déclaration choc

Frank Leboeuf estime à « 5 % » les chances de l'ancien joueur de Manchester United et de la Juventus d'être sélectionné par Didier Deschamps. Celui qui a remporté la Coupe du Monde en 1998 a déclaré avec humour à GOAL que Zinédine Zidane avait autant de chances que Pogba d'être retenu.

Suspension pour dopage et retour à la compétition : où en est Pogba ?

Deschamps est un grand admirateur du talent exceptionnel de Pogba, qu'il a vu jouer un rôle déterminant dans le sacre des Bleus à la Coupe du Monde 2018. Le meneur de jeu énigmatique avait notamment inscrit un but lors de la victoire 4-2 en finale contre la Croatie.

Depuis, le joueur, aujourd'hui âgé de 32 ans, a traversé une période difficile. Après son retour à Manchester United en 2016 pour un transfert record de 89 millions de livres sterling (119 millions de dollars), il n'a jamais vraiment répondu aux attentes à Old Trafford. Il est retourné à la Juventus en tant qu'agent libre en 2022.

Seulement 12 apparitions sous le maillot bianconero, en raison de blessures, avant d'être suspendu pour dopage suite à un contrôle positif en septembre 2023. Sa suspension de quatre ans a finalement été réduite à 18 mois en appel.

Libéré par la Juve pendant une pause forcée, il a passé plusieurs mois sans club avant de rejoindre Monaco, son club formateur. Il y a fait ses débuts le 22 novembre 2025.

Course du monde : Pogba peut-il intégrer l'équipe de France en 2026 ? Interrogé sur les chances de voir le talentueux milieu de terrain sélectionné en équipe de France l'été prochain, Leboeuf, s'exprimant en partenariat avec ToonieBet, a déclaré à GOAL : « Didier Deschamps apprécie beaucoup Paul Pogba. Si Paul parvient à retrouver son meilleur niveau, ce dont je doute car c'est compliqué après une si longue période sans jouer – on peut s'entraîner, mais jouer des matchs, c'est différent, désolé. Il doit revenir.

Il a plus de 30 ans et d'autres joueurs ont prouvé leur régularité. Ce sera difficile pour Didier Deschamps de dire : “D'accord, je le prends”. Il a peut-être déjà envie de sélectionner N'Golo Kanté. N'Golo Kanté et Paul Pogba… pourquoi ne pas appeler Griezmann et Zidane aussi ! Ça va être compliqué. Je lui donne 5 % de chances par pure gentillesse, mais pour moi, c'est terminé. »

Deschamps s'est déjà exprimé sur un éventuel retour de Pogba en sélection, dont la dernière sélection (la 91e) remonte à mars 2022 contre l'Afrique du Sud : « Cela dépendra de lui. Je suis certain qu'il le souhaite et que c'est un objectif qu'il poursuit. Il a des étapes à franchir, et la prochaine, après ces longues semaines d'entraînement séparé, sera lorsqu'il revêtira le maillot de Monaco et foulera la pelouse.

« Il le veut, et si je dis oui, le retour de Pogba est possible. Mais si je dis non, je passerai pour un idiot, et ça ne marchera pas non plus. Je lui souhaite simplement de franchir cette première étape après plus de deux ans et demi d'absence. Ce sera déjà une immense joie pour lui. »