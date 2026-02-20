Zidane a forgé Vinicius ! Un ancien du Real témoigne

L'icône costaricienne a ainsi souligné ce qui faisait le succès de Zinédine Zidane.

Navas faisait partie de l'équipe du Real Madrid qui a réalisé le triplé historique en Ligue des champions entre 2016 et 2018, une génération en fin de carrière au sein du club. Seul Dani Carvajal était présent à ses côtés lors de ces victoires, mais Arbeloa a remporté le titre en 2014 et 2016, perpétuant ainsi la tradition de succès européens du club. Dans une interview accordée à Diario AS, Navas a confié qu'en tant que joueur expérimenté, il veillait déjà sur les autres dans le vestiaire.

« Dès mon arrivée, il a veillé sur moi, m'aidant et me conseillant, tant sur le plan sportif que personnel. Pour un nouveau venu, ce soutien est primordial, et je garde un excellent souvenir de la façon dont il a endossé ce rôle. Le destin est parfois surprenant ; aujourd'hui, il est l'entraîneur de l'équipe première, et je lui souhaite le meilleur car je lui suis très reconnaissant. »

Arbeloa a également joué sous les ordres de Zinédine Zidane, dont Navas parle avec beaucoup d'admiration. L'icône française, tout comme Carlos Ancelotti, avait un don exceptionnel pour gérer le vestiaire.

« Il m’a énormément influencé. Sa façon de gérer les groupes et la confiance qu’il insuffle aux joueurs sont exceptionnelles. J’ai eu d’excellents entraîneurs, mais avec Zidane, outre le respect et l’admiration que nous lui portions tous, sa manière de nous parler et de nous traiter était incroyable. Nous ne pouvions pas nous permettre de donner moins de 200 % à l’entraînement pour être à la hauteur de son rythme. De plus, il était tactiquement très perspicace, il étudiait bien ses adversaires et nous donnait les outils nécessaires pour gagner. »

Navas était également présent lors de l’arrivée de Vinicius à 18 ans, lorsqu’il a débuté au Real Madrid. Il a expliqué que Zidane, même si ce dernier a véritablement explosé sous Ancelotti, a joué un rôle déterminant dans le succès du Brésilien.

« Nous avons tous tout de suite remarqué quelque chose de différent chez lui. Il avait des aspects à perfectionner, certes, mais c'était un diamant brut doté d'une attitude exemplaire et d'une éthique de travail irréprochable. Son niveau actuel ne me surprend pas, car je l'ai vu progresser et j'ai constaté les heures que Zidane lui consacrait après l'entraînement. Il lui proposait des exercices axés sur la technique, la vitesse, la finition et d'autres aspects qui l'ont aidé à se développer et à atteindre son plein potentiel. Ce travail supplémentaire a été fondamental. »