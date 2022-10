Zidane 2, quid des droits de Copyright ?

Une chanson cartonne en France et elle est intitulée en honneur de Zinédine Zidane. L’ancienne star tricolore a-t-elle été consultée ?

C’est le morceau à la mode depuis quelques heures. Il est intitulé « Zidane 2 » et tous les amateurs de rap se sont jetés dessus pour l’écouter. Zed et Stavo sont les auteurs de ce petit chef d’œuvre, qu’ils ont composé en l’honneur de l’ancien meneur des Bleus. Mais est-ce que ce dernier a eu voix au chapitre sur ce sujet ?

Zidane, une référence pour les rappeurs

Bien sûr, il est toujours agréable de voir des artistes vous mettre en avant à travers l’une de leurs œuvres. Et Zidane n’est pas connu pour s’offusquer pour si peu. Toujours est-il que l’initiative interpelle et la question des droits d’auteur survient inévitablement dans ce cas.

Auparavant, le groupe "13 Block" a aussi utilisé le nom de l’icône française. Son titre à lui était purement nommé « Zidane ». Logique.

« Zed », pour sa part, a une autre chanson qu’il a intitulée avec le patronyme d’un joueur, à savoir « Ansu Fati ». La jeune pépite barcelonaise ferait donc aussi partie de ses inspirations, au même titre que ZZ.

Mbappé est aussi passé par là

Zidane n’est pas la première star française dont le nom est utilisé par des chanteurs raps. Il y a quatre ans, c’est Kylian Mbappé qui été sous les feux des projecteurs après qu’un groupe bulgare (« FYRE ») ait nommé un de ses titres en son honneur.

Zidane va certainement laisser cette histoire à ses avocats. Ou pas. Lui a d’autres chats à fouetter en ce moment. Il se concentre sur son retour sur le banc après une période de repos d'un an et demi. Récemment, il a indiqué qu’il allait reprendre du service très rapidement. Thierry Henry l'annonce comme possible successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus.