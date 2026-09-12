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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Zéro but après 4 journées : le début de saison de Tottenham vire au cauchemar

Tottenham vs Everton
Tottenham
Everton
Premier League
Angleterre

L'équipe s'installe en bas du classement

Tottenham Hotspur a poursuivi sa série de résultats décevants en Premier League, se contentant d'un match nul et vierge face à son hôte Everton, ce samedi, l'équipe restant ainsi sans le moindre but après 4 journées de la compétition.

La formation de l'entraîneur Roberto De Zerbi a été incapable de trouver le chemin des filets pour le quatrième match consécutif, dans ce qui constitue son pire départ sur le plan offensif, ne récoltant que deux points issus de deux nuls pour deux défaites, ce qui la place à la dix-septième position au classement.

Les difficultés de Tottenham dans le dernier tiers offensif se poursuivent, l'équipe ayant de nouveau échoué à trouver des solutions devant la cage adverse, transformant la crise offensive en une source d'inquiétude grandissante alors que les joueurs demeurent incapables d'inscrire leur premier but dans la compétition.

Le match nul face à Everton représente un nouveau coup dur pour De Zerbi, qui cherche encore sa première victoire en Premier League avec Tottenham cette saison, à un moment où la pression s'accroît sur l'équipe en raison de son départ laborieux et de son manque d'efficacité offensive.

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