Le club égyptien du Zamalek a ouvert le feu sur son ailier brésilien Juan Bezerra, dans le contexte de la crise qui a éclaté récemment, en raison du refus de ce dernier de reprendre les entraînements de l'équipe première, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Bezerra avait publié, jeudi, un communiqué sur son compte personnel sur le réseau « Instagram », dans lequel il a annoncé son souhait de quitter le club durant le présent mercato estival, au motif qu'il aurait reçu une promesse antérieure en ce sens.

Le « Chevalier Blanc » a répondu au communiqué de son joueur par un autre communiqué, dans lequel il a annoncé son refus de son départ des rangs de l'équipe durant le mercato estival en cours, le menaçant de sanctions en cas de poursuite de son absence aux entraînements.

Le communiqué indique : « Le conseil d'administration du club du Zamalek, présidé par le capitaine Hussein Labib, annonce la fermeture de la porte à toute offre visant à vendre le joueur brésilien Juan Bezerra, joueur de l'équipe première de football, durant la présente période des transferts estivaux. »

Et d'ajouter : « Le conseil souligne que le club a tranché sa position, et ne discutera aucune offre qui parviendrait au joueur, et le Zamalek ne peut être contraint à la vente, que ce soit pour le joueur Bezerra ou pour un autre, surtout si le joueur est absent des entraînements. »

Il poursuit : « Le conseil d'administration souligne que le communiqué du joueur comportait des propos concernant une promesse que lui aurait faite le club d'un départ à la fin de la saison, ce qui ne s'est jamais produit de la part du président du club ou de l'un des membres du conseil, et le joueur aurait dû préciser qui lui a fait cette promesse. »

Il continue : « Et pour garantir que le Zamalek obtienne ses droits, le conseil d'administration du Zamalek a notifié au joueur la nécessité de revenir au Caire et de reprendre régulièrement les entraînements de l'équipe immédiatement, dans le cadre de son engagement par un contrat officiel avec le club pour les 3 prochaines saisons. »

Il conclut : « Le conseil d'administration confirme également que le club prend toutes les mesures prévues conformément au contrat et aux règlements en vigueur, y compris l'application du règlement intérieur au joueur, tout en conservant l'ensemble de ses droits. »

Il convient de rappeler que l'ailier brésilien avait rejoint les rangs du Zamalek durant la dernière période des transferts estivaux, en provenance du club ukrainien d'Oleksandriya, et a contribué au sacre de l'équipe au titre du championnat d'Égypte, après une absence de 4 ans.