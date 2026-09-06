L'international marocain Abdessamad Ezzalzouli a subi un nouveau coup dur avant le début de son parcours européen, après que le Chilien Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Real Betis, a décidé de l'écarter de la liste de l'équipe qui se prépare à affronter le Lille français en Ligue des champions.

Pellegrini a annoncé, ce dimanche, la liste du Real Betis qui disputera la rencontre face à Lille, mardi prochain en soirée, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La liste s'est distinguée par l'absence d'Abdessamad Ezzalzouli, qui n'a pas pu figurer dans le groupe convoqué pour le match, alors qu'elle comptait un certain nombre des principales stars de l'équipe, à l'image d'Isco, Giovani Lo Celso, Antony et Dani Ceballos.

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L'absence d'Ezzalzouli pour cette rencontre européenne tant attendue intervient après qu'il a également manqué le match du Real Betis contre le Real Madrid, lors de la dernière journée de la Liga, en raison d'une infection virale.

Le joueur marocain était récemment revenu sur les terrains après avoir surmonté ses problèmes physiques, disputant quelques minutes lors de la rencontre du Real Betis face à Levante lors de la dernière journée, avant que ses ennuis ne resurgissent à cause de l'infection virale, qui l'a de nouveau privé de figurer avec l'équipe.

Ezzalzouli espère surmonter rapidement ce contretemps et retrouver sa disponibilité, afin de réintégrer les plans de Pellegrini lors des prochains matchs, d'autant plus que le Real Betis entre dans le vif de la compétition européenne.