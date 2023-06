Zaidu Sanusi, une bonne recrue pour l'OM?

À la recherche d'un latéral gauche pour entrer dans le système de Marcelino, l'OM penserait à Zaidu Sanusi de Porto. Une bonne recrue pour Marseille?

Il a fallu du temps avant que l'OM ne se lance sur le marché des transferts mais a finalement pris les devants depuis l'officialisation de Marcelino comme nouveau coach olympien. L'Espagnol débarque à la Canebière avec un système de jeu bien marqué, un 4-4-2 à plat bien différent de la tactique développé sous Igor Tudor. C'est donc tout un effectif qui doit être reformaté pour coller avec les nouveaux principes de jeu. Le poste de latéral gauche, qui connaît en plus de nombreux départs, est une cible prioritaire à Marseille qui aurait ciblé Zaidu Sanusi. Mais le joueur du FC Porto est-il une bonne recrue pour l'OM?

Zaidu pour combler un manque à l'OM?

Avec le passage à deux attaquants, l'OM va devoir se renforcer puisqu'il ne compte que deux avants-centre (Vitinha et Alexis Sánchez) dans son effectif. Mais après le poste de milieu de terrain physique dans le double pivot de Marcelino en la personne de Geoffrey Kondogbia, les Phocéens espèrent désormais se renforcer au poste de latéral gauche. Il faut dire que les départs de Nuno Tavares, en fin de prêt, et Sead Kolasinac, en partance, doivent être comblés.

Une première solution pourrait être le retour de prêt Jordan Amavi, non retenu par Getafe où il n'a pratiquement pas joué, mais cela s'insèrerait davantage dans un rôle de remplaçant. Les Olympiens se sont ainsi mis à la recherche d'un titulaire et aurait jeté son dévolu sur Zaidu Sanusi, latéral gauche nigérian du FC Porto. Mais que vaut-il vraiment?

Zaidu, un bon coup pour l'OM?

Selon le journal portugais Record, Pablo Longoria aurait ciblé Zaidu Sanusi pour l'imposer sur le côté gauche de la défense olympienne. Actif au FC Porto en 2020 après une saison révélation à Santa Clara, le Nigérian n'a connu que les championnats portugais dans sa carrière où il s'est développé petit-à-petit. À 26 ans, il est encore jeune mais dispose d'une grande expérience, et notamment en Ligue des Champions.

Latéral offensif qui aime jouer très haut et déborder sur son flanc pour inonder la surface de centres, Zaidu Sanusi est un joueur puissant capable de multiplier les courses sur son côté. Très porté vers l'avant, il a des failles défensives qui lui ont fait perdre sa place de titulaire à Porto cette saison et qui doivent absolument être compensés par le défenseur central à ses côtés pour ne pas déstabiliser le bloc. Trop court à Porto, il pourrait bien s'en tirer à Marseille.

Évalué à 8M mais sous contrat dans le nord du Portugal jusqu'en 2027, le Nigérian ne serait pas contre un départ alors qu'il se voit de plus en plus barré chez les Dragons. Son club n'y serait pas non plus opposé et un accord pourrait être trouvé autour des 9-10M. Une somme importante pour un élément dont les supporters portugais ne veulent plus vraiment et dont le profil très offensif pourrait déséquilibrer le bloc voulu par Marcelino. Mais Pablo Longoria aimerait reproduire le coup de Chancel Mbemba, recruté cet été en provenance de Porto et très important cette saison.