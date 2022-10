Youth League : le PSG s'incline logiquement face à Benfica (2-3) mais reste premier

Malgré un début de match parfait, le PSG a concédé une défaite logique face à une équipe de Benfica plus physique et expérimentée.

« Un hold-up ». Malgré une prestation consistante à Lisbonne, le terme est revenu dans les rangs du PSG U19 pour qualifier la victoire face au Benfica la semaine passée. Ce mardi face au tenant du titre, pourtant dernier du groupe H avant le coup d'envoi, le résultat final a pris une tournure plus logique. Avec cinq joueurs évoluant en deuxième division portugaise au sein de l'équipe B (et six autres en U23), Paris s'avançait en outsider.

Sous les yeux de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, les joueurs de Zoumana Camara ont pourtant bien cru faire déjouer à nouveau les Portugais. D'entrée de jeu, après une récupération de Kari, Noah Lemina lançait Housni dans la profondeur qui dribblait le gardien avant de marquer dans le but vide (1-0, 3e).

Cette dynamique, les jeunes parisiens n'ont pas su l'entretenir. Habitués à avoir la possession, ils ont subi pendant la majeure partie de la rencontre le pressing adverse et c'est d'ailleurs sur une relance manquée d'El Hannach que ce PSG a fini par craquer : Moreira sur la gauche adressait un centre parfait pour Luis Semedo, dont la tête puissante finissait dans la lucarne (14e).

Sous la pression, la défense parisienne craquait et multipliait les erreurs de relance, notamment par son gardien, Louis Mouquet (17e, 18e). Mais c'est sur une perte de balle de Tchicamboud, titularisé en l'absence de Gharbi qui est dans le groupe professionnel, que Benfica prenait l'avantage par Moreira (39e). Juste avant la mi-temps Paris encaissait un dernier but sur penalty après une faute de Lamy sur Hugo Felix, très en vue.

Le PSG ne concrétisait qu'une seule opportunité pour réduire l'écart, encore une fois par l'intenable Housni (87e), portant ainsi son total à six réalisations en Youth League. Le PSG concède une première défaite logique mais conserve la première place du groupe. Il jouera sa qualification dans deux semaines face au Maccabi Haïfa. Ce qui vu le score du match aller (5-0) devrait être une formalité.