Youri Regeer quitte l’Ajax

L’Ajax est sur le point de se séparer de Youri Regeer, rapporte l’Algemeen Dagblad. Le club amstellodamois a trouvé un accord avec le Werder Brême pour le prêt du milieu de terrain de 23 ans.

Le transfert de Regeer à Brême devrait être définitivement bouclé dans les prochains jours. Une option d’achat sera également incluse dans l’accord de prêt, et une certaine urgence s’impose puisque le marché des transferts en Allemagne ferme mardi, soit un jour plus tôt qu’aux Pays-Bas.

Cette année civile, Regeer a encore régulièrement été titulaire à l’Ajax. Après que le club a longtemps cherché sans succès un successeur à Jordan Henderson, il a eu sa chance au poste de milieu défensif sous les entraîneurs intérimaires Fred Grim et Oscar Garcia.

Regeer a aussi d’abord été maintenu à ce poste sous les ordres du nouvel entraîneur Míchel Sánchez. Le milieu de terrain n’est toutefois pas parvenu à convaincre de manière régulière, après quoi l’Ajax a finalement obtenu dimanche le renfort souhaité pour son entrejeu avec Sofyan Amrabat.

L’arrivée d’Amrabat ouvre la voie à un départ de Regeer. Il a probablement disputé jeudi contre le FC Sion son dernier match avec l’Ajax et a dû quitter cette rencontre malade, ce qui devrait également le priver du déplacement de dimanche sur le terrain de Telstar.

Regeer a été formé dans les centres de formation de l’ADO La Haye et de l’Ajax, mais n’est pas parvenu à s’imposer définitivement lors de son premier passage à Amsterdam. Passé par le FC Twente, il est revenu à l’Ajax début 2025 pour 4,5 millions d’euros, où son contrat court encore jusqu’à la mi-2029.

Regeer n’est en outre probablement pas le seul joueur à quitter l’Ajax à court terme. Le club est également proche d’un accord pour le prêt de Maher Carrizo au FC Copenhague, après que l’Argentin n’est pas parvenu à s’y imposer depuis son arrivée cet hiver.