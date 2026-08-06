Les analystes de Voetbalpraat ne trouveraient pas étonnant que le PSV se manifeste auprès de l’Ajax pour Youri Baas. Le défenseur de 23 ans risque d’être mis de côté par l’entraîneur Míchel Sánchez.

L’analyste Marciano Vink le regrette. « Il ne peut pas être question que Baas, qui a été l’un des rares à vraiment tenir la route au cours des deux à trois dernières saisons et qui, avec l’Ajax, a aussi régulièrement relancé le jeu depuis l’arrière, se retrouve soudainement sur une voie de garage. Je trouverais ça étrange. »

Baas a connu des soucis de forme physique pendant la préparation, ce qui fait qu’Aaron Bouwman et Daley Blind forment actuellement la charnière centrale. Ces dernières semaines, la question se pose donc de savoir si l’Ajax pourra bientôt jouer avec deux défenseurs centraux gauchers.

Le présentateur Jan Joost van Gangelen soumet aux analystes, sans crier gare, une idée très piquante. « Peut-être que le PSV peut encore aller frapper à la porte de l’Ajax. S’il est vraiment mis de côté... »

Anco Jansen se montre enthousiaste. « Youri Baas au PSV ? Je ne trouverais pas ça absurde. Sérieusement. Jan Joost la glisse comme ça ! »

Thijs Zwagerman embraye lui aussi. « Cela n’arrivera évidemment jamais, mais avec Baas, je me demande parfois quel club étranger viendrait autrement le chercher. »

À l’Ajax, Baas est encore sous contrat jusqu’à la mi-2028. Selon Transfermarkt, le gaucher vaut environ 20 millions d’euros.