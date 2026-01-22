Young Boys - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais se déplace au Stadion Wankdorf à Bern, ce jeudi, pour défier les BSC Young Boys dans le cadre de la 7ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Un match qui pourrait valider la première place des Gones… ou relancer une lutte serrée dans ce groupe.

Lyon en tête, mais vigilance requise

Lyon arrive en Suisse en tant que leader du groupe avec 15 points, fruit de performances solides et régulières. Les Gones n’ont perdu qu’un seul match en phase de ligue jusqu’ici – ce qui leur donne de l’assurance avant ce déplacement.

Cette série s’appuie sur une moyenne offensive élevée (13 buts en six matchs) et une capacité à contrôler le tempo des rencontres, souvent en menant tôt selon les observateurs.

Du côté rhodanien, on retiendra surtout l’impact de Corentin Tolisso, buteur prolifique dans cette campagne européenne. Ses quatre réalisations dans le tournoi représentent une différence par rapport à son rendement domestique.

Young Boys : situation contrastée

Le parcours des Young Boys en Ligue Europa est plus contrasté. Avec 9 points, ils occupent une position loin d’être confortable et doivent absolument gagner pour ne pas se retrouver distancés dans la course à la qualification. Sur les huit derniers matchs toutes compétitions confondues, Young Boys n’a remporté que deux succès, avec plusieurs défaites récentes qui ont entamé la confiance du côté bernois.

Chez les supporters suisses, on note un certain scepticisme avant cette réception de Lyon. Certains mentionnent le manque de régularité défensive de leur équipe : malgré des occasions, Young Boys encaisse souvent beaucoup de buts.

Sur quelle chaine suivre le match Young Boys - Lyon

Le match de Ligue Europa entre les Young Boys de Berne et l’Olympique Lyonnais, programmé ce jeudi 22 janvier 2026 à 18h45, ne sera pas retransmis par Canal+ sur le territoire français. Cette absence à l’antenne ne résulte toutefois en rien d’une décision éditoriale du diffuseur. La raison est avant tout juridique et tient à la réglementation française en vigueur.

Le blocage provient du sponsor principal figurant sur le maillot du club suisse. Il s’agit de la société Plus500, un groupe spécialisé dans le courtage et les plateformes de trading en ligne, coté à la Bourse de Londres. Il y a environ un an, sa valorisation boursière était estimée à près de 2,1 milliards de livres sterling. Très présent dans le sponsoring sportif international, Plus500 a notamment été partenaire de l’Atlético de Madrid entre 2015 et 2022, et demeure aujourd’hui associé aux Young Boys, au Legia Varsovie, mais aussi aux Chicago Bulls en NBA ou encore aux Brumbies en rugby.

Le problème se pose spécifiquement en France, où ce type d’activité est encadré de manière stricte depuis 2016 par le code de la consommation. Celui-ci interdit la promotion de certaines sociétés de trading, considérées comme présentant des risques importants pour les particuliers. L’Autorité des marchés financiers (AMF) classe en effet plusieurs produits proposés par Plus500 dans la catégorie des placements « à très hauts risques », ce qui rend toute exposition publicitaire illégale sur le territoire français. C’est cette incompatibilité réglementaire qui empêche la diffusion du match sur une chaîne française.

Horaire et lieu du match Young Boys - Lyon

Le match entre les Young Boys et Lyon se tient ce jeudi au Stadion Wankdorf de Berne.

Infos des équipes et effectifs

Young Boys vs Lyon Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur G. Seoane Équipe probable Remplaçants Entraineur P. Fonseca

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Young Boys

Le club bernois se présentera avec un groupe diminué pour cette rencontre européenne. Les indisponibilités de Jouaen Hadjam, Ebrima Colley et Cheikh Niasse Conte limitent sensiblement les choix à disposition de Raphaël Wicky, réduisant notamment les options dans la rotation. Dans ce contexte, le technicien suisse devrait s’appuyer sur une équipe assez proche de son ossature habituelle.

Ainsi, Marvin Keller est pressenti pour garder les buts, protégé par une défense articulée autour d’Andrews, Gregory Wüthrich, Benito et Mambwa. Au milieu, Gigovic et Sandro Lauper devraient assurer l’équilibre, avec Christian Fassnacht et Alvyn Sanches chargés d’apporter projection et créativité. Sur le front offensif, Monteiro est attendu pour accompagner Chris Bedia, point de fixation en attaque.

Infos sur l'équipe de Lyon

L’Olympique Lyonnais aborde ce déplacement avec plusieurs forfaits importants. Moussa Niakhaté est toujours retenu avec le Sénégal dans le cadre de la CAN, tandis qu’Ernest Nuamah et Malick Fofana poursuivent leur convalescence. À ces absences s’ajoute l’indisponibilité administrative d’Endrick, non qualifié pour cette rencontre européenne. Très attendu par le public lyonnais, le jeune Brésilien a toutefois déjà laissé une impression positive depuis son arrivée, en marquant contre Lille en Coupe de France et en délivrant une passe décisive en Ligue 1 contre Brest lors de sa première apparition le week-end dernier.

Pour ce match, Paulo Fonseca devrait donc composer sans lui et s’orienter vers un onze équilibré. Dominik Greif est annoncé dans les cages, avec une ligne défensive composée d’Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Kluivert et Nicolás Tagliafico. Dans l’entrejeu, Tanner Tessmann et Tyler Morton formeraient le duo axial, épaulés plus haut par Khalis Merah et Pavel Šulc. Enfin, Enzo Molebe et Afonso Moreira sont pressentis pour animer l’attaque lyonnaise.

