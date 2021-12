Younès Belhanda : "En 2012, après le titre, je ne reçois aucune offre"

Champion de France en 2012 avec Montpellier, Younès Belhanda avait été l'un des grands artisans du titre remporté par les Héraultais aux côtés de joueurs comme Olivier Giroud et Mapou Yanga-Mbiwa. Maître à jouer du MHSC cette année-là, le Marocain s'attendait donc à susciter les convoitises de clubs chevronnés au terme de la saison... Il n'en a rien été.



En effet, s'il pensait atterrir chez un grand d’Europe, Younès Belhanda avait finalement rejoint le Dynamo Kiev un an plus tard. Aujourd'hui à l'Adana Demirspor, le milieu offensif s'est confié sur cette déception dans les colonnes de So Foot. "En 2012, après le titre, je ne reçois aucune offre, comme si tout ce que j’avais fait cette année-là n’intéressait personne", a-t-il raconté.



"Je l’ai mal pris, ça me paraissait illogique"



"Il y a bien eu quelques touches avec l’Inter, mais ça n’a débouché sur rien. Est-ce que c’est mon agent de l’époque qui m’a caché des offres éventuelles ? Moi, je n’y croyais pas", a ensuite confié le milieu de terrain, estimant ce manque d'intérêt particulièrement injuste.



"En tout cas, je l’ai mal pris, ça me paraissait illogique, alors que dans le même temps, Giroud était approché par Arsenal. Je me disais : qu’est-ce qu’il faut que je fasse de plus en fait ? Ce n’est pas une question d’ego, juste une question de reconnaissance", a enfin expliqué Younès Belhanda, qui restera dans les mémoires héraultaises comme l'un des joueurs les plus talentueux passé par le club du sud de la France. Pouvait-il aller plus haut ? Probablement.