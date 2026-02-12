« Yes sir, I can boogie » - Les paroles de la chanson célébrant l'Écosse et pourquoi elle est devenue un hymne

L'Écosse a fait son retour dans un tournoi majeur pour la première fois depuis plus de 20 ans en se qualifiant pour l'Euro 2020, et la Tartan Army a rapidement adopté un hymne officieux.

Lorsque David Marshall a arrêté le penalty d'Aleksandar Mitrovic, ouvrant ainsi la voie au Championnat d'Europe, toute une nation s'est mise à chanter en chœur « Yes Sir, I Can Boogie ». Marshall a lui-même eu droit à une chanson en son honneur, mais c'est le tube disco de Baccara de 1977 qui sera le plus entendu à Hampden Park et ailleurs dans les années à venir.

Alors, si vous souhaitez réviser les paroles avant la Coupe du monde 2026 ou si vous êtes simplement curieux de savoir de quoi il s'agit, GOAL vous donne tous les détails sur le nouvel hymne officieux de l'Écosse.

Paroles de « Yes Sir, I Can Boogie »

Monsieur

Vos yeux sont pleins d'hésitation

Cela me fait vraiment réfléchir

Si vous savez ce que vous recherchez

Hum, bébé

Je veux garder ma réputation

Je fais sensation

Essaie-moi une fois, tu en redemanderas

Ooooh !

Oui monsieur, je sais danser

Mais j'ai besoin d'une certaine chanson

Je peux danser, danser toute la nuit !

Oui monsieur, je sais danser le boogie Si vous restez, vous ne pouvez pas vous tromper

Je peux danser, danser toute la nuit !

Non, monsieur,

je n'ai pas très envie de parler

Non, je n'ai pas envie de marcher non plus

Vous voulez savoir si je sais danser...

Oui monsieur,

Je vous l'ai déjà dit dans le premier couplet

Et dans le refrain

Mais je vais te donner une autre chance...

Ooooh !

Oui monsieur, je sais danser

Mais j'ai besoin d'une certaine chanson

Je peux danser, danser toute la nuit !

Oui monsieur, je peux danser Si vous restez, vous ne pouvez pas vous tromper

Je peux danser, danser toute la nuit !

Ooooh !

Oui monsieur, je peux danser

Mais j'ai besoin d'une certaine chanson

Je peux danser, danser toute la nuit !

Oui monsieur, je peux danser Si vous restez, vous ne pouvez pas vous tromper

Je peux danser, danser toute la nuit !

Ooooh !

Oui monsieur, je peux danser

Mais j'ai besoin d'une certaine chanson

Je peux danser, danser toute la nuit !

Oui monsieur, je peux danser Si vous restez, vous ne pouvez pas vous tromper

Je peux danser, danser toute la nuit !

Ooooh !

Oui monsieur, je peux danser

Mais j'ai besoin d'une chanson particulière

Je peux danser, danser toute la nuit !

Oui monsieur, je peux danser Si vous restez, vous ne pouvez pas vous tromper

Je peux danser, danser toute la nuit !

*parfois chanté « boogie-woogie »

Cliquez ici si la vidéo ne s'affiche pas

Pourquoi les supporters écossais chantent-ils « Yes Sir, I Can Boogie » ?

L'adoption de « Yes Sir, I Can Boogie » est à l'origine un hommage au défenseur d'Aberdeen Andrew Considine après qu'il ait participé à une vidéo humoristique de la chanson lors de son enterrement de vie de garçon.

Considine faisait partie de l'équipe écossaise qui s'est qualifiée pour l'Euro 2020 et la chanson est rapidement devenue un succès dans les vestiaires avant qu'une vidéo des joueurs la chantant ne devienne virale.

L'icône des Dons était au cœur des chants et des danses, aux côtés de Scott McTominay, Andrew Robertson et Kieran Tierney. Malheureusement, John McGinn et Ryan Christie ont manqué « le boogie » afin de se soumettre à un contrôle antidopage imposé par l'UEFA.

Les fans ont adopté ce morceau entraînant et les réseaux sociaux officiels de l'Écosse ont même promu une playlist Spotify comprenant la chanson pour les supporters avant les matchs.

Cliquez ici si la vidéo ne s'affiche pas

Qui sont Baccara ?

Baccara est le nom du duo espagnol composé de Mayte Mateos et Maria Mendiola, qui a interprété le tube « Yes Sir, I Can Boogie » en 1977.

Le groupe a sorti quatre albums studio, dont le premier album éponyme et les suivants, Light My Fire, Colours et Bad Boys.

Yes Sir, I Can Boogie est sans conteste leur plus grand succès commercial, atteignant la première place des classements de singles dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne de l'Ouest et les Pays-Bas.

Quel est l'hymne officiel du football écossais ?

Flower of Scotland est le nom de l'hymne officiel du football écossais. Il a été écrit par le musicien folk Roy Williamson, qui jouait dans le groupe The Corries.

Cette chanson, également utilisée par l'équipe écossaise de rugby à XV, est jouée avant les matchs internationaux, comme le veut la coutume, et est parfois interprétée pendant le match.

Bien que l'hymne officiel de l'Écosse reste celui du Royaume-Uni, God Save the King, Flower of Scotland est devenu l'hymne de facto.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 En savoir plus sur Flower of Scotland

Liens connexes