Yassine Bounou balance sur le Real Madrid

Yassine Bounou a déclaré que Kepa était le deuxième choix du Real Madrid sur sa liste de gardiens de but cet été.

Après la confirmation de la blessure au ligament croisé antérieur de Thibaut Courtois, le Real Madrid s'est empressé de trouver un remplaçant. Courtois devrait être absent jusqu'au mois d'avril.

Des rumeurs ont rapidement circulé au sujet de Bounou, le FC Séville exigeant 20 millions d'euros pour sa signature. Il a finalement signé à Al Hilal en Arabie saoudite.

"J'étais la première option", a déclaré Bono à Canal Sur (via Relevo).

"C'est ce que j'ai compris. Plus tard, le conseil d'administration a analysé toute la situation, ils ont vu que je pouvais aller à la Coupe d'Afrique et manquer beaucoup de matchs dans un mois important pour Madrid... et ça ne pouvait pas être le cas. De plus, ils avaient d'autres options sous la forme d'un prêt qui leur convenait mieux".

Bounou a également été proposé comme option au Bayern Munich, qui a passé tout l'été à chercher un gardien de but, mais il semble que le Bayern n'était pas prêt à dépenser pour le joueur de 32 ans.

"Le Bayern était en contact avec Séville. Ils m'ont demandé d'attendre et m'ont dit qu'ils allaient faire une offre, mais entre-temps d'autres noms sont apparus. J'ai compris qu'à un moment donné, le Bayern ne cherchait qu'à prêter le joueur. Les clubs, malheureusement, ne veulent pas dépenser", a affirmé Bounou, précisant que son âge était également un obstacle.

Le Bayern a depuis acheté Daniel Peretz, 23 ans, au Maccabi Tel-Aviv pour 5 millions d'euros. Bono a également laissé entendre que sans la Coupe d'Afrique des Nations, Youssef En-Nesyri aurait pu quitter Séville, déclarant que le tournoi "a beaucoup influencé le marché".

Le Real Madrid a plutôt opté pour Kepa, qui a rejoint Chelsea sous la forme d'un simple prêt. L'ancien gardien de l'Athletic Club a déjà déclaré qu'il serait ravi de rester plus d'une saison, mais il aura du mal à débuter les matches si Courtois est le même gardien qu'avant sa blessure.