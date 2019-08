Indésirable à Everton, Yannick Bolasie est sur les tablettes de Rennes

Le milieu international congolais ne fait plus partie des plans d'Everton et Rennes figure parmi les clubs susceptibles de l'accueillir.

Le séjour de Yannick Bolasie à pourrait bientôt toucher à sa fin et trois équipes rivalisent pour obtenir sa signature. Le Celtic, le d'Istanbul et Rennes convoitent tous le milieu de terrain de 30 ans et lequel a déjà refusé une destination.

Les Russes du avaient conclu un accord avec Everton, sans parvenir à s'entendre avec le joueur. Ils avaient proposé un transfert en forme de de prêt et avec une option d'achat de 6 millions d'euros, mais Bolasie a refusé, ne voulant pas évoluer en .

Tous les clubs souhaitant signer Bolasie devront probablement payer les mêmes frais, mais Everton serait heureux de provoquer une bataille d'enchères entre les trois. Le salaires de 96 000€ par semaine du Congolais émerge aussi comme un point important des négociations.

Bolasie est arrivé avec l'étiquette d'un grand talent à Goodison Park au début de la saison 2016-17, mais son passage dans le Merseyside a été perturbé par des blessures à répétition. Après avoir impressionné avec son sens du but dans son ancien club , il était attendu pour confirmer mais il a eu le malheur de se rompre les ligaments croisé au bout de quatre mois passés au club. Cette blessure l'a finalement empêché de jouer pendant un peu plus d'un an.

Il a ensuite fait un total de 32 apparitions pour Everton, marquant deux buts au passage. Il a été prêté la première moitié de la saison dernière à l'équipe d' , mais est parti avant que la formation de Birmingham ne se redresse et assure les barrages puis l'accession en . À son retour à Everton, il a été Immédiatement renvoyé en prêt, terminant la campagne à , où il a inscrit six buts en 17 matches, toutes compétitions confondues.

Ayant initialement fait signer Bolasie pour un montant avoisinant les 33M€, Everton est sur le point de faire une perte substantielle sur un joueur qui quittera le club avec un sentiment de ne jamais avoir pu montrer tout son potentiel. Les Toffees sont en train de constituer une jeune équipe très chère et Marco Silva n'a plus de place pour Bolasie. Cela pourrait donc faire le bonheur du , si les dirigeants bretons arrivent à conclure l'opération et devancer aussi la concurrence.

Pour rappel, l'ailier Alex Iwobi est arrivé lors du dernier jour du mercato à Everton pour 45M€. Et, il fut devancé par Moise Kean, Jean-Philippe Gbamin et Djibril Sidibé.