Lamine Yamal, la pépite de la Roja, a affirmé vouloir concrétiser son rêve de soulever la Coupe du monde avec les Matadors.

L’Espagne, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire 3-0 sur l’Autriche, se prépare à défier le Portugal.

Dans une interview accordée à DAZN et relayée sur X, l’ailier a confié : « Il n’y a rien de mieux que la Coupe du monde. Quand un enfant rêve de jouer au football, il rêve de jouer avec l’équipe de son pays et de participer à la Coupe du monde, et me voilà ici aujourd’hui. »

Il a poursuivi : « Je compte bien continuer à me qualifier pour le tour suivant et réaliser mon rêve de remporter la Coupe du monde avec l’Espagne. »

Il a par ailleurs assuré être « complètement rétabli et prêt à 100 % » pour répondre à l’appel du sélectionneur dès que nécessaire, tout en reconnaissant l’importance de rester vigilant sur le plan physique.

Interrogé sur un éventuel duel avec Cristiano Ronaldo, il a conclu : « Jouer contre lui serait un grand plaisir, mais mon unique objectif est de gagner ce match. »