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Yamal revient sur le choc avec Ronaldo et son rêve d'enfant

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Espagne

Le jeune joueur espagnol annonce être totalement remis de sa blessure.

Lamine Yamal, la pépite de la Roja, a affirmé vouloir concrétiser son rêve de soulever la Coupe du monde avec les Matadors.

L’Espagne, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire 3-0 sur l’Autriche, se prépare à défier le Portugal.

Dans une interview accordée à DAZN et relayée sur X, l’ailier a confié : « Il n’y a rien de mieux que la Coupe du monde. Quand un enfant rêve de jouer au football, il rêve de jouer avec l’équipe de son pays et de participer à la Coupe du monde, et me voilà ici aujourd’hui. »

Il a poursuivi : « Je compte bien continuer à me qualifier pour le tour suivant et réaliser mon rêve de remporter la Coupe du monde avec l’Espagne. »

Il a par ailleurs assuré être « complètement rétabli et prêt à 100 % » pour répondre à l’appel du sélectionneur dès que nécessaire, tout en reconnaissant l’importance de rester vigilant sur le plan physique.

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Portugal
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Interrogé sur un éventuel duel avec Cristiano Ronaldo, il a conclu : « Jouer contre lui serait un grand plaisir, mais mon unique objectif est de gagner ce match. »

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