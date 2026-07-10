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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Yamal rejoint Bouadi et Pelé dans un classement historique de la Coupe du monde

L. Yamal
Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
Coupe du monde
A. Bouaddi
Espagne
Belgique
É.-U.
Maroc

La star du FC Barcelone conserve son statut de titulaire au sein de « La Roja ».

Lamine Yamal a établi un nouveau record historique en devenant le troisième plus jeune joueur à disputer un quart de finale de la Coupe du monde, ce vendredi lors du match Espagne-Belgique comptant pour la Coupe du monde 2026.

En entrant sur la pelouse à 18 ans et 362 jours, il s’installe à la troisième place du classement historique des plus jeunes joueurs à avoir disputé un quart de finale de Coupe du monde.

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Il pointe ainsi derrière la légende brésilienne Pelé, qui avait joué ce stade de la compétition à 17 ans et 239 jours lors du Mondial 1958, et derrière le Marocain Ayoub Bouadi, présent dans l’édition en cours à 18 ans et 280 jours.

L’Espagne a validé son billet pour le top 8 après un succès aisé face à l’Autriche (3-0) au tour précédent, puis une victoire décisive contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale.


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