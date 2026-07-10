Lamine Yamal a établi un nouveau record historique en devenant le troisième plus jeune joueur à disputer un quart de finale de la Coupe du monde, ce vendredi lors du match Espagne-Belgique comptant pour la Coupe du monde 2026.

En entrant sur la pelouse à 18 ans et 362 jours, il s’installe à la troisième place du classement historique des plus jeunes joueurs à avoir disputé un quart de finale de Coupe du monde.

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Il pointe ainsi derrière la légende brésilienne Pelé, qui avait joué ce stade de la compétition à 17 ans et 239 jours lors du Mondial 1958, et derrière le Marocain Ayoub Bouadi, présent dans l’édition en cours à 18 ans et 280 jours.

L’Espagne a validé son billet pour le top 8 après un succès aisé face à l’Autriche (3-0) au tour précédent, puis une victoire décisive contre le Portugal (1-0) en huitièmes de finale.



