Yamal plus fort que Messi ? Un coéquipier balance

FC Barcelone vs FC Séville

L’ancien joueur vedette du Barça, Cesc Fabregas, a expliqué pourquoi les comparaisons entre Yamal et Messi sont « tout à fait normales ».

Fabregas a passé du temps dans le système de formation du Barça aux côtés de Messi, avant de les retrouver au Camp Nou lors de son retour à ses racines catalanes après avoir quitté Arsenal en 2011. L’ancien international espagnol sait mieux que quiconque ce qu’il faut pour occuper le même groupe de talents que son compatriote vainqueur de la Coupe du monde.

Beaucoup suggèrent que Yamal – un autre diplômé de La Masia – suit le même chemin que Messi. Fabregas a déclaré à ESPN qu’une discussion peut ne pas être utile, mais qu’il est facile de lancer : « Je peux le comprendre. Je n’aime pas ça parce que je pense que chaque joueur est différent et que nous avons tous notre propre histoire. Et maintenant, Lamine doit suivre sa route et créer son propre chemin. Mais il y a certainement des signes qui vous font toujours revenir à ce qu’était Leo. Je pense que c’est tout à fait normal, surtout pour les fans de Barcelone qui viennent d’une période difficile où il y a eu des difficultés.

L'article continue ci-dessous

« Je pense donc que l’enthousiasme que suscite Lamine aujourd’hui est très important. C’est comme Leo, vous savez, dans les moments difficiles, il a fait un pas en avant pour l’équipe. Et je pense qu’avec Lamine, le potentiel est là pour faire très, très bien pendant de nombreuses années à Barcelone. »

Il s’avère difficile de contenir l’engouement pour Yamal, et Fabregas ajoute à propos de l’un des meilleurs espoirs : « Je pense que c’est un talent unique. C’est quelqu’un qu’il faut laisser jouer au football. Il fera toujours la différence quand on le presse. Quand il n’est pas pressé, il trouve toujours la bonne solution, même si c’est une action individuelle ou un une, deux, ou le dernier ballon, ou pour donner de la continuité au jeu, peu importe ce que le jeu exige à ce moment-là.

« Il est capable de lire [un jeu] et il est capable de comprendre ce dont il a besoin. Je pense que c’est déjà le signe d’un grand joueur, d’un joueur très mature. Et ce que j’aime le plus, c’est qu’on a l’impression qu’il joue dans la rue. « C’est comme si tout était devenu si facile pour lui. Il est libre dans son esprit. »

Yamal a fait une percée en équipe senior au Barça à seulement 15 ans, et depuis, il a battu des records régulièrement. Il est désormais champion d’Europe à 17 ans et devrait signer un nouveau contrat à 18 ans en juillet 2025.