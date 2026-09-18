Yamal pas impressionné par son coéquipier au Barça : « Il n’en avait aucune idée… »

Lamine Yamal a fait des déclarations remarquées sur Marcus Rashford dans un entretien accordé à Movistar. L’attaquant a affirmé que Rashford n’avait aucune idée de ce que représentait le fait de disputer un Clasico.

La saison dernière, Yamal a joué aux côtés de Rashford au FC Barcelone. L’Anglais avait été prêté par Manchester United au géant espagnol.

Dans son entretien avec Movistar, Yamal explique qu’il n’avait pas été impressionné, dans un premier temps, par l’intensité affichée par Rashford lors du match contre le Real Madrid.

« Je me souviens avoir regardé Rashford pendant son premier Clasico et je n’ai pas été impressionné par son intensité. Il ne savait pas ce que c’était que de jouer ce match », a déclaré l’ailier de dix-neuf ans.

« Ce n’est que lorsque nous les avons affrontés une deuxième fois cette saison-là qu’il a compris. Il a marqué sur coup franc et a joué avec une intensité totalement différente », a ajouté Yamal.

« Quand on vient de La Masia (centre de formation du FC Barcelone, NDLR), on sait ce que signifie un match contre le Real Madrid. C’est un pur combat », a-t-il conclu.