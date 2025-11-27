"Yamal ne sera jamais Ronaldo" ! Le tacle très dur de cette légende française

Le jeune joueur du FC Barcelone a souvent fait parler de lui pour de mauvaises raisons cette saison, et Saha est le dernier en date à craindre que son potentiel ne soit gâché.

Lamine Yamal apathique lors de la défaite du Barça à Chelsea.

Yamal a été largement dominé par son coéquipier en sélection espagnole, Marc Cucurella, mardi soir à Stamford Bridge, et le latéral gauche a tenu parole. « Je vais essayer de lui compliquer la tâche au maximum », avait-il plaisanté en septembre dernier à propos de cette rencontre.

Malgré un nombre régulier de buts et de passes décisives, l'influence de Yamal sur le jeu a légèrement diminué cette saison. Certes, ses performances ont été affectées par sa pubalgie, qui a empêché le finaliste du Ballon d'Or 2025 de retrouver son rythme.

Cependant, ces quatre derniers mois, il a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. Il a essuyé de vives critiques suite à sa fête d'anniversaire débridée pour ses 18 ans en juillet. Il a ensuite accusé le Real Madrid, son éternel rival, de vol et s'est plaint de manière injustifiée.

Yamal menacé de gâchis de son talent

Saha, légende de la Premier League, s'est récemment exprimé sur OLBG et a averti que le talent de Yamal « pourrait être gâché car on parle de plus en plus de choses à son sujet dans la presse ».

« Je pense que seuls le PSG ou Manchester City pourraient se permettre de débourser 300 millions de livres pour Lamine Yamal. Je pense toujours que, compte tenu de sa progression, il serait dommage de le voir partir si tôt pour un grand transfert », a déclaré Saha.

« Pour le bien du football que nous aimons, nous voulons le voir progresser à Barcelone, réussir et s'y installer durablement. J'ai peur que ce talent ne soit gâché car on commence à lire beaucoup trop d'articles à son sujet.

« Ce serait vraiment dommage car il a un immense talent pour les 15 prochaines années et je veux le voir atteindre son plein potentiel. Je veux donc le protéger. Changer constamment de club n'est pas bon. Je pense que Neymar a quitté Barcelone à cause de cette surenchère médiatique. Il voulait être la star du PSG.

« Le départ de Neymar est un vrai gâchis car je pense qu'à Barcelone, il se serait vraiment épanoui et aurait prouvé qu'il pouvait être un excellent complément à Messi au fil des années. Parfois, ce n'est pas facile à gérer car l'ego entre en jeu et on peut se retrouver entraîné dans des situations qui ne sont pas bénéfiques pour son jeu. »

Yamal n'atteindra pas le niveau de Messi et Ronaldo, selon Saha.

L'ascension fulgurante de Yamal, devenu une superstar à seulement 18 ans, a suscité des comparaisons avec la légende du FC Barcelone, Messi. Récemment, l'ancien international néerlandais Wesley Sneijder a même affirmé qu'il était « possible » pour Yamal de surpasser Messi. Cependant, Saha n'est pas de cet avis, expliquant qu'il est plus probable qu'il suive les traces d'un Neymar que celles d'un Messi ou d'un Ronaldo.

« Lamine Yamal pourrait-il un jour dépasser Lionel Messi ? Ce serait bien pour lui, mais je ne le pense pas », a déclaré l'ancien attaquant de Manchester United. « Je doute qu'il puisse y parvenir car je vois le talent de Lamine Yamal, mais je ne vois pas cette obsession, cette concentration intense sur son football, que possède Cristiano Ronaldo.

« Ces jeunes sont complètement obsédés. Yamal est déjà confronté à des distractions, ce qui n'est pas bon signe. » Je pense qu'il finira par être écarté des terrains comme Neymar, qui, à mon avis, a peut-être un talent supérieur.

« Au fil des années, je n'ai jamais rien vu de comparable à Neymar. Même si Yamal est incroyable, je pense que Neymar évoluait à un autre niveau. Malheureusement, son mode de vie n'était pas idéal et, au fil des années, il a subi des blessures et s'est retrouvé mêlé à des choses qui n'ont pas été bénéfiques pour sa carrière.

« C'est pourquoi je crains vraiment que Yamal ne suive la même voie. Ce serait triste pour le football. »