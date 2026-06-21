Yamal l’affirme : « Messi surpasse tout le monde… et il est impossible de l’imiter. »

Lamine Yamal, jeune prodige de la sélection espagnole, a souligné la difficulté de le comparer à Lionel Messi, légende du FC Barcelone.

Dans une interview accordée au journal espagnol « El País », il a déclaré : « Il y a toujours trois défenseurs sur moi, et le seul espace où ils ne peuvent pas m’empêcher de recevoir est la profondeur. Il y a beaucoup de monde dans cette zone, mais avec le temps, je finirai par y jouer, car défendre sur un ailier avec trois joueurs est facile ; en revanche, au centre, ils ne peuvent pas me contenir de la même manière. »

Interrogé sur la possibilité de jouer jusqu’à 40 ans comme Leo Messi, il répond sans détour : « Impossible, impossible, impossible. Je pourrais peut-être aller aussi loin, mais à ce niveau, c’est très, très, très difficile, et il faut en avoir vraiment envie. Pour moi, c’est le meilleur et il continue de le prouver ; Messi possède un atout qui le place au-dessus de tout le monde, et il a 40 ans. »

Je sais que j’ai encore beaucoup à prouver et à améliorer. Les gens pensent que j’ai déjà atteint mon plafond, mais je sais que je peux encore progresser dans de nombreux domaines. Je le répète : j’ai un long chemin devant moi, beaucoup de marges de progression, et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de football à jouer ; j’ai seulement 18 ans. »

Il conclut en affirmant qu’il existe deux approches de l’existence : ceux qui mènent d’abord une vie normale avant de goûter au luxe avec sérénité, et ceux, comme lui, qui choisissent d’en profiter pleinement dès maintenant.

Il conclut : « Les gens se posent trop de questions : que se passerait-il si je faisais ceci, si je rencontrais telle personne, si cette relation s’arrêtait, si j’achetais tel objet puis changeais d’avis ? Je suis convaincu qu’à l’avenir je n’aurai pas besoin de tout l’argent que je gagnerai ; je pourrai en transmettre à mes enfants tout en continuant à savourer chaque instant, car la vie est trop courte pour ne pas en profiter. »