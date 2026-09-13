Yamal l'affirme : je mérite le Ballon d'Or plus que Mbappé

La lutte pour le Ballon d'or 2026 s'annonce cette fois plus captivante que jamais, et l'atmosphère a commencé à s'échauffer très tôt, notamment entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Yamal, la star du Barça, s'est exprimé dans l'émission Universo Valdano, sur Movistar, lors d'un entretien qui sera diffusé vendredi prochain, et cette fois il a peut-être été plus clair au sujet du joueur qu'il estime mériter la victoire au Ballon d'or.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Yamal, qui a dit : « À qui vais-je attribuer le Ballon d'or ? Je pense sincèrement qu'il n'y a peut-être que deux joueurs qui sont les meilleurs au monde, mais c'est moi qui le mérite cette année. »

Il a insisté : « Pour moi, Kylian Mbappé et moi sommes les deux meilleurs joueurs, et quiconque regarde les matchs le sait. »

De son côté, Mbappé déclarait il y a quelques jours : « J'ai toujours pensé que le Ballon d'or devait récompenser un joueur différent. Bien sûr, il y a l'aspect collectif, qui est important, car le football est un sport collectif. Mais c'est une récompense individuelle. »

Mbappé a été plus tranchant lorsqu'il a évoqué sa saison, affirmant : « Je pense avoir apporté cette année des choses différentes. C'est pour cela que je considère que je peux remporter le Ballon d'or. »

Yamal s'appuie sur le sacre en Coupe du monde avec la sélection espagnole, en plus de la conquête du titre de Liga avec le Barça, tandis que Mbappé a explosé sur le plan offensif lors du Mondial, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

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