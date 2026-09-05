Le dernier entraînement collectif du Barça a été marqué par l'absence remarquée de la star Lamine Yamal, avant la confrontation face à Valence au stade de Mestalla, dans le cadre du championnat d'Espagne, prévue demain dimanche.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le porteur du numéro 10 du club catalan, auteur d'une prestation remarquable lundi dernier lors du match de championnat disputé au stade Spotify Camp Nou face au Rayo Vallecano, au cours duquel il a inscrit deux superbes buts, est resté à l'intérieur de la salle de sport de la cité sportive, tandis que tous ses coéquipiers disponibles ont effectué les exercices sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick.

Hansi Flick doit tenir une conférence de presse devant les médias ce midi, pour évoquer la rencontre entre Valence et le Barça, au cours de laquelle son équipe peut renforcer sa position de leader en solitaire du classement, après la défaite du Real Madrid face au Real Betis. Il pourra également apporter davantage de détails concernant l'absence de Lamine Yamal à la séance d'entraînement collective.



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