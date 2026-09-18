Yamal critique les critères du Ballon d'Or et cite Messi et Ronaldo

Quelques jours après la diffusion des extraits promotionnels, l'entretien complet de la jeune star Lamine Yamal a été diffusé dans l'émission « Universo Valdano » sur les écrans de « Movistar Plus ». Alors que les premières fuites s'étaient concentrées sur ses propos concernant le Ballon d'Or, la version finale est venue livrer sa vision détaillée et controversée de la crise des trophées individuels à l'heure actuelle.

Yamal a entamé son propos par une critique directe de la manière dont sont actuellement évalués les lauréats du « Ballon d'Or », expliquant, selon les propos rapportés par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Ce trophée est aujourd'hui évalué d'une manière totalement différente. À l'époque où Messi et Cristiano étaient là, tout le monde savait qu'ils étaient les meilleurs au monde, et donc le trophée se jouait entre eux deux. »

Il a ajouté : « Le problème aujourd'hui, c'est que les gens en viennent à évaluer des choses qui n'ont rien à voir avec le Ballon d'Or, comme dire par exemple que le trophée doit revenir à un joueur du Paris Saint-Germain parce qu'il a remporté la Ligue des champions. Quand tu gagnes la Ligue des champions, on remet le trophée à l'équipe en tant que meilleur collectif, et c'est ce qu'elle mérite, mais le trophée individuel est tout autre chose ; il doit être remis au meilleur au monde, un point c'est tout. Pas être décerné à un joueur simplement parce qu'il a marqué 80 buts, car celui qui marque 80 buts reçoit le trophée de meilleur buteur. Ce sont des choses différentes que les gens ne comprennent pas : le meilleur, c'est celui que tu prends plaisir à regarder en tant que commentateur pendant le match et que tu vois différent de tous les autres. Et le jour où le trophée reviendra réellement au meilleur, et non à celui qui marque le plus ou glane le plus de titres, il retrouvera sa vraie valeur. »

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La jeune star est ensuite passée à l'évocation de la réalité du football moderne et des raisons qui la poussent parfois à quitter le terrain en colère, affirmant : « La manière dont j'ai grandi dans le football reposait sur le fait de regarder les matchs en entier, de la première à la quatre-vingt-dixième minute. Je n'ouvrais pas les applications pour savoir combien de buts avait marqués tel joueur ou combien de passes décisives il avait délivrées ; au contraire, tout le monde prenait plaisir au jeu, on observait un meneur de jeu qui ne marquait peut-être pas 20 buts mais qui représentait un plaisir extraordinaire, comme Mesut Özil, que j'aimais beaucoup. »

Il a ajouté : « Je pense que la génération actuelle aborde les matchs à travers les applications pour dire : ''Lamine a marqué deux buts et en a fait marquer deux autres, donc il a livré un grand match.'' Alors qu'il m'arrive dans beaucoup de matchs de sentir que j'ai livré une prestation agréable sans avoir marqué, et je m'endors très heureux parce que je sais que le football ne se résume pas à marquer un but, mais que c'est toute la construction depuis la sortie du ballon des pieds du gardien. »

Yamal a ajouté, en dévoilant les coulisses de ses discussions familiales après les matchs : « Il m'arrive de rentrer à la maison en colère, et ma mère me demande toujours si je suis en colère parce que je n'ai pas marqué, et je lui réponds que je ne serais jamais en colère pour cette raison ; marquer n'est qu'un chiffre dans les statistiques, alors que la vraie colère me prend si je n'ai pas touché le ballon et si je n'ai pas pris plaisir à jouer : c'est ce qui m'exaspère le plus. »

Sur le plan tactique à l'intérieur du terrain, le joueur du Barça a révélé la nature de l'entente avec ses coéquipiers, déclarant : « À l'entraînement, je parle toujours avec Fermín, un joueur qui préfère se déplacer dans les espaces, ou avec Eric et Jules ; je leur dis que je préfère qu'ils me dépassent par l'intérieur, car s'ils le font, soit ils se retrouvent seuls, soit ils sortent d'une position de couverture et ne me gênent plus, et donc ils sortent du jeu. Nous essayons toujours de discuter de ces détails, car les choses les plus simples dans le football sont les plus efficaces ; quand un joueur court vers l'espace et que les défenses s'arrêtent, il y a une seconde durant laquelle il sera hors du marquage, et c'est précisément cette seconde-là que nous devons travailler et dont nous devons régler le timing avec précision. »