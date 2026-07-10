Yamal contre De Bruyne : la composition officielle du choc Espagne-Belgique

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a officialisé le onze de départ qui défiera la Belgique ce vendredi soir à Los Angeles, en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont terminé en tête du groupe H avec 7 points, récoltés grâce à un nul contre le Cap-Vert (0-0) et à des succès face à l’Arabie saoudite (4-0) et l’Uruguay (1-0).

En phase à élimination directe, la Roja a d’abord dominé l’Autriche (3-0) au tour des 16es, puis éliminé le Portugal (1-0) en 8es.

De son côté, la Belgique a terminé en tête du groupe 7 avec 5 points, récoltés grâce à des nuls contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0), puis une victoire 5-1 face à la Nouvelle-Zélande.

En seizièmes, elle a éliminé le Sénégal 3-2 après prolongation, puis dominé les États-Unis 4-1 en huitièmes.

Les Diables Rouges visent une troisième demi-finale de leur histoire, après leur quatrième place en 1986 au Mexique et leur médaille de bronze en 2018 en Russie.

L’Espagne vise elle aussi son troisième billet pour le dernier carré, après sa quatrième place en 1950 au Brésil et son sacre en 2010 en Afrique du Sud.

Voici la composition de l'équipe d'Espagne :

Gardien : Unai Simón

Défense : Pedro Porro, Émerick Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella

Milieu de terrain : Fabián Ruiz, Álex Baena, Rodri

Attaque : Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

De son côté, Rudi García, le sélectionneur de la Belgique, a aligné le onze suivant :

Gardien : Thibaut Courtois

Défense : Brandon Michel - Maxime De Keuper - Timothy Castagne - Nathan Ngui

Milieu de terrain : Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin

Attaque : Leandro Trossard, Jérémie Doku, Charles De Ketelaere