Lamine Yamal, la star du Barça, a battu le record que détenait Vinicius Junior, en devenant le plus jeune joueur de la Liga à atteindre 50 passes décisives, depuis au moins la saison 2013-2014, à 19 ans et 68 jours, portant son total à 51 passes décisives en 159 matches officiels avec le club catalan.

Selon le journal espagnol « Sport », l'ailier catalan a joué un rôle décisif dans la victoire du Barça face à Séville (3-1), après avoir délivré deux passes décisives à son coéquipier Raphinha, auteur d'un triplé qui a mené l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick à conserver la tête du classement et à poursuivre son sans-faute en matière de victoires.

Grâce à ces deux passes décisives, le jeune ailier a porté son total à 51 passes décisives en 159 matches officiels avec l'équipe première, toutes compétitions confondues, franchissant la barre des 50 passes à 19 ans et 68 jours.

Aucun joueur de la Liga n'avait auparavant atteint ce chiffre à un âge aussi jeune, depuis au moins la saison 2013-2014.

Décisif au retour

Le match n'a pas bien commencé pour le Barça, Séville ayant ouvert le score à la 19e minute sur une tête de Youssef En-Nesyri, avant que Raphinha n'égalise trois minutes plus tard seulement.

Lamine Yamal avait déjà adressé un avertissement précoce à la formation andalouse, sa frappe enroulée à la 8e minute ayant contraint le gardien Vlachodimos à repousser le ballon, qui a finalement heurté le poteau.

Après la pause, l'empreinte du jeune ailier s'est faite plus nette dans la rencontre, lorsqu'il a envoyé un centre que Raphinha a dévié de la tête au fond des filets à la 52e minute, après avoir devancé Sangaré sur le ballon, offrant au Barça l'avantage sur le score de 2-1.

La star brésilienne a complété son triplé à la 69e minute, scellant la victoire du club catalan sur le score de 3-1.

Il devance Vinicius de plus de 3 ans

Le record était détenu par Vinicius Junior, la star du Real Madrid, qui a inscrit sa 50e passe décisive sous le maillot merengue en mai 2023, alors qu'il était âgé de 22 ans et 298 jours.

Ainsi, Lamine Yamal a atteint le même chiffre en étant plus jeune que l'ailier brésilien de trois ans et 230 jours, un écart qui reflète sa large avance en termes d'âge dans cet accomplissement.

Une passe décisive tous les 3 matches

Les statistiques du produit de l'académie du Barça reflètent un niveau de régularité inhabituel pour un joueur de son âge, ses 51 passes décisives en 159 matches équivalant à une passe tous les un peu plus de 3 matches.

Ce ratio confirme le rôle majeur que joue le jeune ailier dans la construction du jeu offensif du club catalan.

À Séville, Lamine Yamal a de nouveau confirmé cette empreinte : lors d'une soirée où Raphinha s'est accaparé les projecteurs grâce à son triplé, les passes de la jeune star ont été à l'origine de deux des trois buts du Barça, en plus d'établir un nouveau record à l'âge de 19 ans, le plaçant devant des joueurs qui avaient déjà assis leur statut dans le monde du football.



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