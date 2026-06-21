Lamine Yamal, la jeune star de la Roja, a tenu à rassurer les supporters : il est encore trop tôt pour désigner le futur vainqueur de la Coupe du monde, a-t-il déclaré, invitant à ne pas céder au pessimisme après le match nul concédé contre le Cap-Vert lors de la première journée.

Les observateurs estiment que la Roja a cruellement besoin de son influence, son absence ayant pesé lourd face au Cap-Vert.

Luis de la Fuente a dû le lancer dans les dernières minutes pour tenter de percer le bloc défensif adverse, en vain : la rencontre s’est conclue sur un score nul et vierge (0-0).

Malgré un départ mitigé, le parcours est encore long. Yamal s’est montré très optimiste dans une interview accordée au journal « El País », au cours de laquelle il a adressé un message serein : « Vous ne saurez pas qui va gagner avant le 19 juillet, mais vous voulez le savoir dès aujourd’hui. »

Lors de la conférence de presse, le sélectionneur Luis de la Fuente a confirmé que l’attaquant était « prêt à 100 % », sans toutefois dévoiler s’il le lancerait d’entrée face à l’Arabie saoudite.

Dans un entretien accordé à El País, l’attaquant a confié sa surprise face au pessimisme ambiant : « Vous, les journalistes, vous voulez déjà conclure votre travail. Nous en sommes à la première journée ; l’Espagne a pris un point, le Portugal a pris un point, l’Argentine a battu son adversaire 3-0 et la France 3-1… Pensez-vous que la France et l’Argentine iront en finale ? »

Yamal, qui porte le maillot n°19 de la Roja, a insisté sur le fait qu’il était bien trop tôt pour tirer des conclusions, déclarant textuellement : « Nous en sommes au premier tour de la Coupe du monde, et je ne comprends pas cette précipitation. Au lieu de savourer les matchs, vous voulez tirer des conclusions hâtives. Pour vous, l’Espagne est soudain très mauvaise, mais les vrais connaisseurs savent que ce n’est pas vrai. Vous ne connaîtrez le vainqueur qu’après le 19 juillet, et pourtant vous voulez le savoir dès maintenant. »